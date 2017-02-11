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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 11 февраля 2017
Байер
11.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
5'
Чичарито
63'
Чичарито
78'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Айнтрахт
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
К. Хаверц
90'
ГОЛ! 3:0!
К. Фолланд
78'
76'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Б. Хргота
Замена
К. Фолланд
️️️️
Чичарито
70'
66'
Замена
Ш. Тарашай
️️️️
А. Майер
ГОЛ! 2:0!
Чичарито
63'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Л. Бендер
62'
52'
Замена
А. Ребич
️️️️
М. Гачинович
Желтая карточка
О. Топрак
37'
36'
Желтая карточка
М. Гачинович
Желтая карточка
Л. Бендер
21'
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
14
Александер Майер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
21
Шани Тарашай
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
4
Едвай
18
Венделл
39
Хенрикс
44
Кампль
8
Брандт
38
Беллараби
14
Чичарито
29
Хаверц
3-3-1-2-1
1
Градецки
20
Хасебе
6
Гектор
24
Вальехо
22
Чендлер
8
Маскарель
5
Очипка
14
Майер
25
Баркок
8
Гачинович
10
Хргота
8
Бендер
20
Арангис
20
Арангис
8
Бендер
14
Чичарито
31
Фолланд
31
Фолланд
14
Чичарито
29
Хаверц
20
Похьянпало
20
Похьянпало
29
Хаверц
8
Гачинович
9
Ребич
9
Ребич
8
Гачинович
10
Хргота
9
Сеферович
9
Сеферович
10
Хргота
14
Майер
21
Тарашай
21
Тарашай
14
Майер
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
17
Данни Блум
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Остались в запасе
17
Данни Блум
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Байер - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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