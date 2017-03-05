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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фрайбург
Айнтрахт - Фрайбург: обзор матча 05 марта 2017
Айнтрахт
05.03.2017, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
12'
Б. Хргота
25'
Ф. Нидерлехнер
59'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Фрайбург
88'
Замена
М. Торрехон
️️️️
Ю. Шустер
85'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
83'
Замена
А. Абраши
️️️️
Н. Хефлер
Замена
А. Майер
️️️️
М. Гачинович
80'
Желтая карточка
Б. Очипка
75'
Замена
Ш. Тарашай
️️️️
А. Ребич
74'
Замена
А. Баркок
️️️️
Т. Тавата
65'
59'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Нидерлехнер
38'
Желтая карточка
К. Гюнтер
Желтая карточка
М. Гачинович
37'
25'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нидерлехнер
ГОЛ! 1:0!
Б. Хргота
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Талеб Тавата
ЛП
17
Данни Блум
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
8
Майк Франтц
ПП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
17
Макс Безушков
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Градецки
5
Очипка
20
Хасебе
6
Гектор
22
Чендлер
8
Маскарель
17
Тавата
9
Ребич
8
Гачинович
17
Блум
10
Хргота
3-1-3-1-1
1
Шволов
17
Кюблер
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Франтц
23
Шустер
19
Хаберер
32
Грифо
7
Нидерлехнер
8
Гачинович
14
Майер
14
Майер
8
Гачинович
17
Тавата
25
Баркок
25
Баркок
17
Тавата
9
Ребич
21
Тарашай
21
Тарашай
9
Ребич
23
Шустер
3
Торрехон
3
Торрехон
23
Шустер
27
Хефлер
6
Абраши
6
Абраши
27
Хефлер
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
27
Мариус Вольф
ПЗ
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 3"
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