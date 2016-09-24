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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Герта
Айнтрахт - Герта: обзор матча 24 сентября 2016
Айнтрахт
24.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 3
Завершен
Герта
39'
М. Фабиан
45'
А. Майер
90+2'
М. Гектор
19'
В. Ибишевич (П)
58'
В. Ибишевич
65'
А. Эссвайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Герта
ГОЛ! 3:3!
М. Гектор
Пас отдал
А. Ребич
90'
+2
86'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
В. Штокер
Желтая карточка
А. Ребич
85'
85'
Желтая карточка
Ю. Шибер
78'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
В. Ибишевич
Желтая карточка
О. Маскарель
76'
Желтая карточка
Б. Очипка
71'
Замена
Б. Хргота
️️️️
С. Хусти
70'
65'
ГОЛ! 2:3!
А. Эссвайн
Пас отдал
В. Ибишевич
Замена
А. Ребич
️️️️
Х. Сеферович
60'
58'
ГОЛ! 2:2!
В. Ибишевич
Пас отдал
А. Эссвайн
45'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
П. Пекарик
ГОЛ! 2:1!
А. Майер
45'
42'
Желтая карточка
П. Пекарик
ГОЛ! 1:1!
М. Фабиан
Пас отдал
Д. Блум
39'
Замена
М. Гектор
️️️️
Д. Абрахам
31'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Ибишевич
Желтая карточка
С. Хусти
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
17
Данни Блум
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
14
Александер Майер
ЦП
10
Марко Фабиан
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
29
Аллан
ЦП
18
Курт Зинан
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Градецки
5
Очипка
24
Вальехо
19
Абрахам
22
Чендлер
8
Маскарель
9
Хусти
14
Майер
17
Блум
10
Фабиан
9
Сеферович
3-2-2-1-1
22
Ярстейн
4
Лангкамп
4
Штарк
28
Лустенбергер
8
Вайзер
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
78
Харагучи
14
Штокер
11
Ибишевич
9
Сеферович
9
Ребич
9
Ребич
9
Сеферович
19
Абрахам
6
Гектор
6
Гектор
19
Абрахам
9
Хусти
10
Хргота
10
Хргота
9
Хусти
14
Штокер
13
Хегелер
13
Хегелер
14
Штокер
22
Пекарик
35
Эссвайн
35
Эссвайн
22
Пекарик
11
Ибишевич
20
Шибер
20
Шибер
11
Ибишевич
Остались в запасе
Айнтрахт
Герта
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Нико Ковач
18
Курт Зинан
ЦФ
1
Томас Крафт
ВР
29
Аллан
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
18
Курт Зинан
ЦФ
1
Томас Крафт
ВР
29
Аллан
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Айнтрахт - Герта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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