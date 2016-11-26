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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 26 ноября 2016
Айнтрахт
26.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
46'
С. Хусти
79'
Х. Сеферович
77'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
90'
+5
Желтая карточка
М. Шмельцер
Замена
Б. Хргота
️️️️
М. Фабиан
90'
+4
Желтая карточка
Л. Градецки
90'
+1
Желтая карточка
М. Гачинович
90'
Замена
А. Баркок
️️️️
С. Хусти
82'
ГОЛ! 2:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
С. Хусти
79'
77'
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
У. Дембеле
74'
Желтая карточка
Г. Кастро
Замена
Х. Сеферович
️️️️
А. Майер
71'
65'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
59'
Замена
М. Ройс
️️️️
А. Рамос
58'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Шюррле
58'
Замена
С. Роде
️️️️
Ю. Вайгль
ГОЛ! 1:0!
С. Хусти
Пас отдал
Т. Чендлер
46'
Желтая карточка
М. Фабиан
45'
+4
Желтая карточка
М. Гектор
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
10
Марко Фабиан
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
8
Гонсало Кастро
ПП
20
Андре Шюррле
ЛФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Адриан Рамос
РФ
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
25
Аймен Баркок
АП
38
Энис Буньяки
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Боруссия Д
39
Хендрик Бонманн
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
3-2-3-1
1
Градецки
19
Абрахам
6
Гектор
24
Вальехо
5
Очипка
22
Чендлер
9
Хусти
14
Майер
10
Фабиан
8
Гачинович
4-1-1-1-3
1
Вайденфеллер
26
Пищек
28
Гинтер
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
5
Вайгль
8
Кастро
27
Гетце
20
Рамос
7
Обамеянг
20
Шюррле
9
Хусти
25
Баркок
25
Баркок
9
Хусти
10
Фабиан
10
Хргота
10
Хргота
10
Фабиан
14
Майер
9
Сеферович
9
Сеферович
14
Майер
5
Вайгль
17
Роде
17
Роде
5
Вайгль
20
Рамос
18
Ройс
18
Ройс
20
Рамос
20
Шюррле
10
Дембеле
10
Дембеле
20
Шюррле
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
9
Анте Ребич
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
38
Энис Буньяки
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
11
Кристиан Пулишич
ПВ
39
Хендрик Бонманн
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
38
Энис Буньяки
ЦФ
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
39
Хендрик Бонманн
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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