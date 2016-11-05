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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Кельн
Айнтрахт - Кельн: обзор матча 05 ноября 2016
Айнтрахт
05.11.2016, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
5'
М. Гачинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Кельн
Желтая карточка
М. Фабиан
90'
+1
90'
Желтая карточка
Ю. Осако
Замена
Д. Блум
️️️️
С. Хусти
88'
Замена
М. Гектор
️️️️
М. Гачинович
83'
79'
Желтая карточка
М. Маврай
Замена
Х. Сеферович
️️️️
А. Майер
73'
70'
Замена
С. Гирасси
️️️️
М. Леманн
Желтая карточка
О. Маскарель
65'
45'
Замена
С. Цоллер
️️️️
К. Рауш
43'
Желтая карточка
К. Рауш
Желтая карточка
Д. Абрахам
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Гачинович
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
8
Омар Маскарель
ОП
10
Марко Фабиан
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
25
Аймен Баркок
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
3-3-3-1
1
Градецки
20
Хасебе
24
Вальехо
19
Абрахам
5
Очипка
8
Маскарель
22
Чендлер
9
Хусти
14
Майер
10
Фабиан
8
Гачинович
4-1-3-2
1
Хорн
4
Соренсен
3
Маврай
3
Хайнц
14
Хектор
6
Хегер
31
Риссе
33
Леманн
34
Рауш
10
Осако
27
Модест
9
Хусти
17
Блум
17
Блум
9
Хусти
8
Гачинович
6
Гектор
6
Гектор
8
Гачинович
14
Майер
9
Сеферович
9
Сеферович
14
Майер
33
Леманн
9
Гирасси
9
Гирасси
33
Леманн
34
Рауш
6
Цоллер
6
Цоллер
34
Рауш
Остались в запасе
Айнтрахт
Кельн
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Айнтрахт - Кельн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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