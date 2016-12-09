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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 09 декабря 2016
Айнтрахт
09.12.2016, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
Замена
М. Гачинович
️️️️
М. Фабиан
90'
+3
88'
Желтая карточка
С. Вагнер
Желтая карточка
А. Ребич
87'
Замена
М. Гектор
️️️️
С. Хусти
85'
84'
Замена
П. Швеглер
️️️️
Ю. Полански
Красная карточка
Т. Чендлер
82'
82'
Желтая карточка
М. Ут
Желтая карточка
Б. Очипка
82'
Желтая карточка
О. Маскарель
77'
Желтая карточка
Т. Чендлер
73'
73'
Замена
С. Цубер
️️️️
П. Кадержабек
68'
Желтая карточка
Ю. Полански
Замена
А. Ребич
️️️️
Х. Сеферович
61'
60'
Замена
М. Ут
️️️️
А. Крамарич
Желтая карточка
М. Фабиан
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
8
Омар Маскарель
ОП
14
Александер Майер
ЦП
10
Марко Фабиан
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
25
Аймен Баркок
АП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
23
Бариш Атик
ЛВ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Градецки
20
Хасебе
24
Вальехо
19
Абрахам
5
Очипка
8
Маскарель
22
Чендлер
9
Хусти
14
Майер
10
Фабиан
9
Сеферович
3-2-3-2
1
Бауманн
21
Хюбнер
25
Зюле
7
Фогт
22
Тольян
3
Кадержабек
10
Амири
8
Полански
10
Рупп
27
Крамарич
2
Вагнер
9
Сеферович
9
Ребич
9
Ребич
9
Сеферович
9
Хусти
6
Гектор
6
Гектор
9
Хусти
10
Фабиан
8
Гачинович
8
Гачинович
10
Фабиан
3
Кадержабек
7
Цубер
7
Цубер
3
Кадержабек
8
Полански
27
Швеглер
27
Швеглер
8
Полански
27
Крамарич
13
Ут
13
Ут
27
Крамарич
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
23
Бариш Атик
ЛВ
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
23
Бариш Атик
ЛВ
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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