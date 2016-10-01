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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Айнтрахт
Фрайбург - Айнтрахт: обзор матча 01 октября 2016
Фрайбург
01.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
4'
В. Грифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Айнтрахт
Замена
Я. Хаберер
️️️️
О. Булут
85'
Желтая карточка
М. Филипп
84'
80'
Замена
Т. Тавата
️️️️
Б. Очипка
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
М. Франтц
77'
75'
Замена
Д. Блум
️️️️
С. Хусти
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
68'
67'
Желтая карточка
О. Маскарель
Желтая карточка
А. Абраши
67'
Желтая карточка
О. Булут
62'
58'
Замена
Ш. Тарашай
️️️️
Х. Сеферович
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Фабиан
4'
Желтая карточка
Х. Вальехо
ГОЛ! 1:0!
В. Грифо
Пас отдал
О. Булут
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Онур Булут
ПП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
8
Омар Маскарель
ОП
14
Александер Майер
ЦП
10
Марко Фабиан
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
19
Яник Хаберер
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
21
Шани Тарашай
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Шволов
30
Гюнтер
2
Сеюнджу
15
Штенцель
27
Хефлер
6
Абраши
8
Франтц
6
Булут
32
Грифо
7
Нидерлехнер
26
Филипп
3-3-2-1-1
1
Градецки
20
Хасебе
19
Абрахам
24
Вальехо
22
Чендлер
8
Маскарель
5
Очипка
14
Майер
9
Хусти
10
Фабиан
9
Сеферович
8
Франтц
5
Нидермайер
5
Нидермайер
8
Франтц
6
Булут
19
Хаберер
19
Хаберер
6
Булут
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Нидерлехнер
9
Хусти
17
Блум
17
Блум
9
Хусти
5
Очипка
17
Тавата
17
Тавата
5
Очипка
9
Сеферович
21
Тарашай
21
Тарашай
9
Сеферович
Остались в запасе
Фрайбург
Айнтрахт
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
28
Йонас Мефферт
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
13
Хайнц Линднер
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
28
Йонас Мефферт
ЦП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Фрайбург - Айнтрахт
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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