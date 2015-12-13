Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Айнтрахт»

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» нанесла разгромное поражение «Айнтрахту» – 4:1. Голы в составе «шмелей» забили Генрих Мхитарян, Пьер-Эмерик Обамеянг, Матс Хуммельс и Адриан Рамос. Единственный мяч гостей на свой счет записал Александр Майер. Стоит отметить, что на 44-й минуте «Айнтрахт» остался в меньшинстве.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

Боруссия – Айнтрахт – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Майер, 6; 1:1 – Мхитарян, 24; 2-1 – Обамеянг, 57; 3:1 – Хуммельс, 61; 4:1 – Рамос, 86.

Удаление: Медоевич, 44.

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