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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 01 сентября 2018
Айнтрахт
01.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Вердер
49'
С. Аллер (П)
21'
Ю. Осако
90+6'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вердер
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
М. Рашица
83'
Замена
М. Рашица
️️️️
Ф. Баргфреде
81'
Желтая карточка
М. Велькович
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М. Гачинович
68'
59'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Харник
53'
Замена
Л. Плогман
️️️️
И. Павленка
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Аллер
49'
44'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Желтая карточка
М. Гачинович
36'
Замена
Т. Тавата
️️️️
Н. Мюллер
35'
Красная карточка
Й. Виллемс
32'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Осако
Пас отдал
М. Эггештайн
Замена
Э. Н'Дика
️️️️
К. Сальседо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Вердер
22
Лука Плогман
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Трапп
15
Виллемс
13
Сальседо
19
Абрахам
21
Да Коста
6
Торро
9
Мюллер
6
Фернандес
18
Костич
8
Гачинович
22
Аллер
4-2-1-3
1
Павленка
23
Гебре Селасси
13
Велькович
4
Мойсандер
6
Аугустинссон
44
Баргфреде
8
Эггештайн
18
Классен
22
Харник
10
Осако
10
Крузе
9
Мюллер
17
Тавата
17
Тавата
9
Мюллер
13
Сальседо
26
Н'Дика
26
Н'Дика
13
Сальседо
8
Гачинович
18
Де Гузман
18
Де Гузман
8
Гачинович
44
Баргфреде
7
Рашица
7
Рашица
44
Баргфреде
1
Павленка
22
Плогман
22
Плогман
1
Павленка
22
Харник
14
Писарро
14
Писарро
22
Харник
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Серен Шторкс
(Фелен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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