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    Лука Плогман

    #40 | Вратарь
    Имя Лука
    Фамилия Плогман
    Состав Без клуба
    Родной город Бремен
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 марта 2000 (22 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 225
    тыс
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