Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Лука Плогман - статистика

Камбур
10 марта 2000 (26), Бремен
#22 | Вратарь
189 см
Германия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
АДО Ден Хааг
1 : 1
19.09.2026
Камбур
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Камбур
3 : 0
12.09.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Телстар
2 : 2
06.09.2026
Камбур
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гоу Эхед Иглс
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
14.05.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 1
11.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 3
04.05.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Алмере Сити
0 : 0
27.04.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
НАК Бреда
1 : 1
12.04.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
06.04.2025
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Фейеноорд
3 : 2
30.03.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
16.03.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
НЕК
2 : 3
09.03.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
01.03.2025
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Аякс
2 : 0
23.02.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Аякс
2 : 0
23.02.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
14.02.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Хераклес
4 : 2
08.02.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
02.02.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 1
18.01.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Фортуна
0 : 3
10.01.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 1
21.12.2024
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Утрехт
3 : 3
15.12.2024
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
5 : 0
07.12.2024
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Твенте
3 : 2
01.12.2024
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
23.11.2024
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
1 : 0
10.11.2024
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
03.11.2024
Зволле
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
27.10.2024
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 5
19.10.2024
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 1
06.10.2024
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Гронинген
0 : 1
29.09.2024
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
21.09.2024
Аякс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Спарта
1 : 2
15.09.2024
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
ПСВ
3 : 0
01.09.2024
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
25.08.2024
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Виллем II
2 : 0
18.08.2024
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
11.08.2024
Фортуна
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
1
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
4
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
3
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+