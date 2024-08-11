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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Фортуна
Гоу Эхед Иглс - Фортуна: обзор матча 11 августа 2024
Гоу Эхед Иглс
11.08.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
0 : 2
Завершен
Фортуна
57'
А. Халилович
73'
М. Аико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Фортуна
90'
Замена
M. Robberechts
️️️️
Р. Фоссо
85'
Замена
Д. Груйчич
️️️️
К. Петерсон
85'
Замена
С. Бастьен
️️️️
А. Халилович
85'
Замена
А. Эрцег
️️️️
М. Аико
85'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
J. Mitrović
Замена
Г. Наубер
️️️️
Д. Джеймс
85'
Замена
Э. Льянсана
️️️️
К. Твигт
79'
Замена
F. Stokkers
️️️️
Д. Амофа
79'
Замена
Б. Тибо
️️️️
Б. Адеканье
79'
73'
ГОЛ! 0:2!
М. Аико
Пас отдал
М. Дийкс
Замена
М. Сюрай
️️️️
Э. Линтхорст
70'
Желтая карточка
К. Твигт
65'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Халилович
Пас отдал
К. Петерсон
37'
Желтая карточка
Л. Розье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
6
Калвин Твигт
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
80
Райан Фоссо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
11
Josip Mitrović
ЦФ
70
Макан Аико
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
3
Геррит Наубер
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Фортуна
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
27
Sjors-Lowis Hermsen
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
11
Luka Tunjic
ЦФ
4-1-1-4
22
Плогман
5
Джеймс
6
Амофа
4
Крамер
20
Дейл
6
Твигт
10
Бреум
10
Тенгстедт
8
Линтхорст
16
Эдвардсен
11
Адеканье
4-1-1-2-2
31
Брандерхорст
3
Гут
4
Адевойе
12
Пинту
35
Дийкс
32
Розье
80
Фоссо
10
Халилович
7
Петерсон
70
Аико
11
5
Джеймс
3
Наубер
3
Наубер
5
Джеймс
8
Линтхорст
17
Сюрай
17
Сюрай
8
Линтхорст
6
Твигт
24
Льянсана
24
Льянсана
6
Твигт
11
Адеканье
23
Тибо
23
Тибо
11
Адеканье
6
Амофа
27
27
6
Амофа
11
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
11
7
Петерсон
29
Груйчич
29
Груйчич
7
Петерсон
10
Халилович
22
Бастьен
22
Бастьен
10
Халилович
70
Аико
50
Эрцег
50
Эрцег
70
Аико
80
Фоссо
39
39
80
Фоссо
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
30
Sven Jansen
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
27
Sjors-Lowis Hermsen
ЦФ
11
Luka Tunjic
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
Остались в запасе
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
27
Sjors-Lowis Hermsen
ЦФ
11
Luka Tunjic
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Фортуна
1
1
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
13
Офсайды
1
1
Количество передач
528
285
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.87
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Alex Bos, Netherlands
Стадион:
Аделааршорст
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