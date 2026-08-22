Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Гоу Эхед Иглс» и «Ден Хааг» пройдет 23 августа 2026 года в Девентере на стадионе «Де Аделарсхорст». Хозяева уверенно стартовали, набрав четыре очка в двух турах, и с разницей мячей +3 располагаются на третьем месте. Гости, напротив, проиграли оба матча с общим счeтом 1:6 и замыкают турнирную таблицу. При этом «Гоу Эхед Иглс» имеет отличную очную статистику – три домашние победы подряд над «Ден Хаагом», а в каждом из четырeх последних матчей хозяева забивали. Сможет ли аутсайдер прервать эту неудачную серию и увезти очки из Девентера, или хозяева продолжат своe доминирование и укрепятся в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Гоу Эхед Иглс» подходит к игре в отличной форме и с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в стартовых турах продемонстрировала яркий атакующий футбол: разгром «Виллем II» (4:1) и ничья с «Фейеноордом» (2:2). В среднем за последние пять игр хозяева забивают 2,20 гола, а их атака стабильна – они забивают в четырeх последних матчах. В очных встречах с «Ден Хаагом» на своeм поле «Гоу Эхед Иглс» одержал три победы подряд. Оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, что даeт гостям шанс на гол. Однако общий класс и форма хозяев делают их явными фаворитами.

«Ден Хааг» переживает серьeзный кризис. Команда проиграла оба стартовых матча с разгромным счeтом: 0:2 от АЗ Алкмар и 1:4 от «Гронингена». В атаке гости действуют нестабильно, хотя в среднем за последние пять игр забивают 1,60 гола. В очных встречах с «Гоу Эхед Иглс» они также забивают в трeх последних матчах, что даeт слабую надежду на гол. Однако оборона «Ден Хаага» уязвима – в среднем 1,40 пропущенных мяча за пять игр, а в гостевых матчах они пропускают ещe больше. Гостям будет крайне сложно преодолеть уверенную игру хозяев и их домашнюю гегемонию.

Итоговый вывод: «Гоу Эхед Иглс» имеет явное преимущество в очных встречах на своeм поле, лучшую форму и стабильную атаку, тогда как «Ден Хааг» находится в кризисе и пропускает в каждом матче. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 25 очных матчах «Ден Хааг» имеет небольшое историческое преимущество (11 побед против 9 у хозяев, 5 ничьих), но на поле «Гоу Эхед Иглс» ситуация иная – хозяева одержали три последние победы подряд. Текущая форма «Гоу Эхед Иглс» – четыре очка в двух турах и разгромная победа в первом туре, у «Ден Хаага» – два разгромных поражения и последнее место в таблице. Учитывая домашнюю мощь хозяев и кризис гостей, победа «Гоу Эхед Иглс» выглядит практически неизбежной.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Гоу Эхед Иглс» с разницей как минимум в два мяча. Уверенный старт хозяев, их доминирование в очных встречах на своeм поле и провальные результаты гостей не оставляют сомнений в исходе. «Ден Хааг» может забить, но его оборона слишком уязвима для такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Гоу Эхед Иглс» с форой (-1) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Гоу Эхед Иглс» и «Ден Хааг» состоится 23 августа 2026 года в Девентере на стадионе «Де Аделарсхорст» и начнется в 13:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.