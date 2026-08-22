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«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027

22 августа 2026 11:00
Гоу Эхед Иглс - АДО Ден Хааг
23 авг. 2026, воскресенье 13:15 | Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Гоу Эхед Иглс» с форой (-1)
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Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Гоу Эхед Иглс» и «Ден Хааг» пройдет 23 августа 2026 года в Девентере на стадионе «Де Аделарсхорст». Хозяева уверенно стартовали, набрав четыре очка в двух турах, и с разницей мячей +3 располагаются на третьем месте. Гости, напротив, проиграли оба матча с общим счeтом 1:6 и замыкают турнирную таблицу. При этом «Гоу Эхед Иглс» имеет отличную очную статистику – три домашние победы подряд над «Ден Хаагом», а в каждом из четырeх последних матчей хозяева забивали. Сможет ли аутсайдер прервать эту неудачную серию и увезти очки из Девентера, или хозяева продолжат своe доминирование и укрепятся в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Гоу Эхед Иглс» подходит к игре в отличной форме и с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в стартовых турах продемонстрировала яркий атакующий футбол: разгром «Виллем II» (4:1) и ничья с «Фейеноордом» (2:2). В среднем за последние пять игр хозяева забивают 2,20 гола, а их атака стабильна – они забивают в четырeх последних матчах. В очных встречах с «Ден Хаагом» на своeм поле «Гоу Эхед Иглс» одержал три победы подряд. Оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, что даeт гостям шанс на гол. Однако общий класс и форма хозяев делают их явными фаворитами.

«Ден Хааг» переживает серьeзный кризис. Команда проиграла оба стартовых матча с разгромным счeтом: 0:2 от АЗ Алкмар и 1:4 от «Гронингена». В атаке гости действуют нестабильно, хотя в среднем за последние пять игр забивают 1,60 гола. В очных встречах с «Гоу Эхед Иглс» они также забивают в трeх последних матчах, что даeт слабую надежду на гол. Однако оборона «Ден Хаага» уязвима – в среднем 1,40 пропущенных мяча за пять игр, а в гостевых матчах они пропускают ещe больше. Гостям будет крайне сложно преодолеть уверенную игру хозяев и их домашнюю гегемонию.

Итоговый вывод: «Гоу Эхед Иглс» имеет явное преимущество в очных встречах на своeм поле, лучшую форму и стабильную атаку, тогда как «Ден Хааг» находится в кризисе и пропускает в каждом матче. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 25 очных матчах «Ден Хааг» имеет небольшое историческое преимущество (11 побед против 9 у хозяев, 5 ничьих), но на поле «Гоу Эхед Иглс» ситуация иная – хозяева одержали три последние победы подряд. Текущая форма «Гоу Эхед Иглс» – четыре очка в двух турах и разгромная победа в первом туре, у «Ден Хаага» – два разгромных поражения и последнее место в таблице. Учитывая домашнюю мощь хозяев и кризис гостей, победа «Гоу Эхед Иглс» выглядит практически неизбежной.

Личные встречи
Побед - 4 (57%)
Ничьих - 1 (14%)
Побед - 2 (29%)
12
Забитых мячей
10
1.71
В среднем за матч
1.43
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Голландия. Эредивизие, 25 тур
АДО Ден Хааг
3 : 2
21.02.2014
Гоу Эхед Иглс
Самая крупная ничья
Голландия. Эредивизие, 6 тур
АДО Ден Хааг
1 : 1
20.09.2014
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 1
23.08.2026
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 1
11.02.2017
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 1 тур
АДО Ден Хааг
3 : 0
06.08.2016
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
25.01.2015
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 6 тур
АДО Ден Хааг
1 : 1
20.09.2014
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 25 тур
АДО Ден Хааг
3 : 2
21.02.2014
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 1
10.08.2013
АДО Ден Хааг
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гоу Эхед Иглс
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
4
Йорис Крамер
(К) ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ОП
17
Mathis Suray
ЦП
8
Evert Linthorst
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
29
Erik Flataker
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
АДО Ден Хааг
1
Килиан Никиема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
P. Mulder
ЦЗ
15
Milan Hokke
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
8
Ян Замбурек
ЦП
25
Juho Kilo
ЦП
11
Evan Rottier
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
(К) ЦФ
46
Yannick Eduardo
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Гоу Эхед Иглс
33
Nando Verdoni
ВР
22
Ник Марсман
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
20
Eus Waayers
ЦЗ
34
Yassir Rahmouni
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
9
Stefán Ingi Sigurðarson
ЦФ
23
Thibo Baeten
ЦФ
31
Dani Tijman
ЦФ
32
Ofosu Boakye
ЦФ
АДО Ден Хааг
23
Никлас Тиде
ВР
20
Caleb Kramer
ВР
10
Illaijh de Ruijter
ЦЗ
4
Matteo Waem
ЦЗ
35
Sanyika Bergtop
ЦЗ
22
L. Wilhelm
ЦЗ
16
Finn de Bruin
ЦП
14
Mylian Jimenez
ЦП
32
Dani van Loenen
ЦП
19
Luka Reischl
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
17
Jalen Hawkins
ЦФ
4-1-1-4
1
Хауг
5
Джеймс
26
Дирксен
4
Крамер
2
Сампстед
21
Меленстен
17
8
29
16
Эдвардсен
10
Тенгстедт
4-3-1-2
1
Никиема
2
Ратеринк
3
15
18
Силла
8
Замбурек
25
11
27
Томас
46
7
ван Мегем
29
11
Сивертсен
11
Сивертсен
29
26
Дирксен
25
ван Звам
25
ван Звам
26
Дирксен
21
Меленстен
34
34
21
Меленстен
16
Эдвардсен
9
9
16
Эдвардсен
10
Тенгстедт
23
23
10
Тенгстедт
10
10
18
Силла
4
4
18
Силла
27
Томас
17
17
27
Томас
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
АДО Ден Хааг
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
33
Nando Verdoni
ВР
31
Dani Tijman
ЦФ
20
Eus Waayers
ЦЗ
32
Ofosu Boakye
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
Главный тренер
Рене Хак
23
Никлас Тиде
ВР
20
Caleb Kramer
ВР
35
Sanyika Bergtop
ЦЗ
22
L. Wilhelm
ЦЗ
16
Finn de Bruin
ЦП
14
Mylian Jimenez
ЦП
32
Dani van Loenen
ЦП
19
Luka Reischl
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
33
Nando Verdoni
ВР
31
Dani Tijman
ЦФ
20
Eus Waayers
ЦЗ
32
Ofosu Boakye
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
20
Caleb Kramer
ВР
35
Sanyika Bergtop
ЦЗ
22
L. Wilhelm
ЦЗ
16
Finn de Bruin
ЦП
14
Mylian Jimenez
ЦП
32
Dani van Loenen
ЦП
19
Luka Reischl
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Гоу Эхед Иглс
Точно не сыграют
Геррит Наубер
ЦЗ
Pim Saathof
ЦП
Robbin Weijenberg
ЦП
АДО Ден Хааг
Точно не сыграют
Донат Барань
ЦФ
Кэмерон Пьюпион
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Гоу Эхед Иглс» с разницей как минимум в два мяча. Уверенный старт хозяев, их доминирование в очных встречах на своeм поле и провальные результаты гостей не оставляют сомнений в исходе. «Ден Хааг» может забить, но его оборона слишком уязвима для такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Гоу Эхед Иглс» с форой (-1) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Гоу Эхед Иглс» и «Ден Хааг» состоится 23 августа 2026 года в Девентере на стадионе «Де Аделарсхорст» и начнется в 13:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: смотреть онлайн.

2.10
Победа «Гоу Эхед Иглс» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие АДО Ден Хааг Гоу Эхед Иглс
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