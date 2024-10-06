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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Хераклес
Гоу Эхед Иглс - Хераклес: обзор матча 06 октября 2024
Гоу Эхед Иглс
06.10.2024, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
4 : 1
Завершен
Хераклес
55'
Г. Наубер
74'
М. Дейл (П)
89'
В. Эдвардсен
90+5'
F. Stokkers
41'
Л. Куленович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Хераклес
ГОЛ! 4:1!
F. Stokkers
Пас отдал
О. Валакер Эдвардсен
90'
+5
Замена
К. Твигт
️️️️
Э. Линтхорст
90'
+1
Замена
F. Stokkers
️️️️
В. Эдвардсен
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
В. Эдвардсен
Пас отдал
О. Валакер Эдвардсен
89'
84'
Желтая карточка
J. Hornkamp
Замена
Р. Вейенберг
️️️️
Б. Адеканье
83'
Желтая карточка
М. Дейл
78'
78'
Замена
J. Talvitie
️️️️
М. Энгельс
78'
Замена
J. Hornkamp
️️️️
Д. ван Кам
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Дейл
74'
73'
Желтая карточка
Ф. де Кейзер
66'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
Ш. 'т Занд
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
О. Антман
59'
ГОЛ! 1:1!
Г. Наубер
55'
41'
ГОЛ! 0:1!
Л. Куленович
Пас отдал
М. Бенита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
9
Лука Куленович
ЦП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
8
Марио Энгельс
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Гоу Эхед Иглс
33
Нандо Вердони
ВР
28
Jari De Busser
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
6
Калвин Твигт
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
8
Ян Замбурек
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
7
Juho Talvitie
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
4-1-5
22
Плогман
29
Адельгор
3
Наубер
4
Крамер
20
Дейл
10
Бреум
8
Линтхорст
11
Антман
11
Адеканье
24
Льянсана
16
Эдвардсен
4-1-2-1-2
1
де Кейзер
2
Бенита
18
Месик
22
'т Занд
4
Мирани
8
ван Кам
9
Куленович
6
Де Керсмакер
7
Подгоряну
12
Роскен
8
Энгельс
8
Линтхорст
6
Твигт
6
Твигт
8
Линтхорст
11
Адеканье
15
Вейенберг
15
Вейенберг
11
Адеканье
11
Антман
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
11
Антман
16
Эдвардсен
27
27
16
Эдвардсен
22
'т Занд
5
Бруйин
5
Бруйин
22
'т Занд
8
Энгельс
7
7
8
Энгельс
8
ван Кам
19
19
8
ван Кам
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
33
Нандо Вердони
ВР
28
Jari De Busser
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
17
Матис Сюрай
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
33
Нандо Вердони
ВР
28
Jari De Busser
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
17
Матис Сюрай
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Хераклес
1
2
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
13
Офсайды
3
0
Количество передач
503
316
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
3.93
0.48
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Аделааршорст
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