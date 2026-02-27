Введите ваш ник на сайте
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72

27 февраля 2026 15:00
Хераклес - ПСВ
28 февр. 2026, суббота 20:45 | Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Фора «ПСВ» (-1.5)
Сделать ставку

В 25 туре чемпионата Нидерландов лидер турнира «ПСВ» отправится в гости к аутсайдеру – «Хераклесу». Хозяева занимают последнее место с 17 очками, тогда как гости уверенно лидируют с 62 баллами и лучшей разницей мячей в лиге (+41). На фоне разницы в классе и текущей форме команды подходят к матчу в совершенно разных состояниях.

«Хераклес»

Команда проиграла «Гоу Эхед Иглс» (0:4) в прошлом туре и продлила серию поражений до трех матчей подряд в чемпионате Нидерландов. Оборона остается главным уязвимым местом: «Хераклес» пропускает уже в 17 матчах подряд, а за последние пять игр допустил 14 мячей (в среднем 2,80 за игру). В атаке ситуация чуть лучше – 5 голов за тот же отрезок, но этого недостаточно, чтобы компенсировать регулярные провалы у своих ворот. Лучший бомбардир – Лука Куленович (6 голов).

«ПСВ»

Лидер чемпионата продолжает набирать очки и в прошлом туре обыграл «Херенвен» (3:1). «ПСВ» забивает в 19 матчах подряд в чемпионате Нидерландов и в среднем отличался 2,60 раза за игру в последних пяти встречах (13 голов). Команда также забивает больше всех в лиге – 70 мячей за 24 тура. При этом «ПСВ» не проигрывает в 18 из 19 последних матчей чемпионата, подтверждая статус фаворита. Лучший бомбардир – Гус Тил (15 голов).

Факты о командах

«Хераклес»

  • 18 место, 17 очков после 24 туров чемпионата Нидерландов
  • Проигрывает в 3 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 17 матчах подряд
  • В среднем: 1,00 забито и 2,80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «ПСВ» в 3 последних очных матчах

«ПСВ»

  • 1 место, 62 очка после 24 туров чемпионата Нидерландов
  • Забивает в 19 матчах подряд
  • Не проигрывает в 18 из 19 последних матчей чемпионата
  • В среднем: 2,60 забито и 1,00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «Хераклесу» в 30 последних очных матчах

Прогноз на матч «Хераклес» – «ПСВ»

Разница в текущей форме и уровне обороны выглядит критической. «Хераклес» пропускает почти три мяча за игру на дистанции последних пяти матчей, а «ПСВ» – самая результативная команда чемпионата. С учетом 30 матчей подряд с голами «ПСВ» против этого соперника и 70 мячей за сезон у гостей есть все шансы контролировать игру и создавать большое количество моментов.

Рекомендованные ставки

  • Фора «ПСВ» (-1.5) – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «ПСВ» больше 2.0 – коэффициент 1.75

1.72
Фора «ПСВ» (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие ПСВ Хераклес
