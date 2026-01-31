1 февраля на стадионе «Эрве Ас» в Алмело состоится матч 21-го тура чемпионата Нидерландов, в котором аутсайдер «Хераклес» примет «Фортуну Ситтард». Хозяева, занимающие предпоследнее место и переживающие катастрофический спад, отчаянно нуждаются в очках для спасения. Гости, идущие в середине таблицы, демонстрируют нестабильную, но голевую игру и стремятся закрепиться в верхней половине. Встреча команд с ярко выраженными оборонительными проблемами обещает быть результативной.

«Хераклес»

Коллектив подходит к матчу в состоянии глубокого кризиса, проиграв пять матчей Эредивизи подряд и пропуская в тринадцати поединках кряду. Поражение от «Фейеноорда» (4:2) стало очередным подтверждением катастрофических проблем как в обороне, так и в атаке. «Хераклес» выглядит главным претендентом на вылет.

«Фортуна Ситтард»

Команда демонстрирует атакующий, но ненадeжный футбол, забивая и пропуская в каждом матче. Победа над «Гронингеном» (2:1) показала характер, но не отменила оборонительных ошибок. «Фортуна» является типичным представителем середины таблицы, способным на результат, но лишeнным стабильности.

Факты о командах:

«Хераклес»

Проигрывает в 5 последних матчах подряд

Пропускает в 17 последних матчах подряд

В среднем: 0.80 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Занимает 18-е (предпоследнее) место в турнире

«Фортуна Ситтард»

Пропускает в 9 последних матчах подряд

Забивает в 5 последних матчах подряд

В среднем: 2.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Хераклесу» в 5 последних личных встречах

Прогноз на матч «Хераклес» – «Фортуна Ситтард»

Анализ данных указывает на матч с гарантированно высокой результативностью и минимальной оборонительной дисциплиной. «Хераклес» демонстрирует худшие показатели в лиге: катастрофическая оборона (2.60 пропущенных в среднем) и беспомощная атака (0.80 гола в среднем). «Фортуна Ситтард», хотя и находится на класс выше, сама имеет серьeзнейшие проблемы в защите (2.20 пропущенных в среднем), но при этом обладает мощной атакой (2.20 гола в среднем). Единственная надежда хозяев – историческое преимущество на своeм поле в личных встречах. Однако текущая форма «Хераклеса» настолько удручающая, что вряд ли они смогут противостоять даже не самой стабильной «Фортуне». Гости имеют все шансы для уверенной победы, но их собственная уязвимая оборона может подарить «Хераклесу» шансы отличиться. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Фортуны Ситтард» в матче с обоюдной результативностью, где атака гостей будет главным действующим лицом.

