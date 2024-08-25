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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - РКС Ваалвейк
Гоу Эхед Иглс - РКС Ваалвейк: обзор матча 25 августа 2024
Гоу Эхед Иглс
25.08.2024, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
2 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
3'
Б. Адеканье
60'
F. Stokkers
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - РКС Ваалвейк
Замена
Р. Вейенберг
️️️️
С. Тенгстедт
84'
81'
Замена
Р. Нимейер
️️️️
А. Мейерс
81'
Замена
П. Вруг
️️️️
К. Локеса
81'
Замена
А. Якобсен
️️️️
Г. Ремерато
Замена
Э. Линтхорст
️️️️
Э. Льянсана
77'
Замена
О. Антман
️️️️
Б. Адеканье
63'
Замена
М. Сюрай
️️️️
К. Твигт
63'
Замена
В. Эдвардсен
️️️️
F. Stokkers
63'
61'
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
Д. Клеонис
ГОЛ! 2:0!
F. Stokkers
60'
Желтая карточка
Г. Наубер
49'
Желтая карточка
Д. Джеймс
41'
Желтая карточка
Й. Крамер
32'
30'
Замена
Д. Вайдман
️️️️
Р. ван дер Венне
17'
Вторая желтая
Я. Укили
11'
Желтая карточка
Я. Укили
ГОЛ! 1:0!
Б. Адеканье
Пас отдал
F. Stokkers
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
6
Калвин Твигт
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
24
Рошон ван Эйма
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
(К)
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
5
Крис Локеса
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
РКС Ваалвейк
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
22
Tim van de Loo
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
4-1-1-4
22
Плогман
5
Джеймс
4
Крамер
3
Наубер
20
Дейл
6
Твигт
10
Бреум
24
Льянсана
27
10
Тенгстедт
11
Адеканье
4-1-1-3-1
1
Хувен
24
ван Эйма
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
2
Леливелд
80
Ремерато
5
Укили
10
Клеонис
5
Локеса
10
ван дер Венне
18
Маргарет
10
Тенгстедт
15
Вейенберг
15
Вейенберг
10
Тенгстедт
6
Твигт
17
Сюрай
17
Сюрай
6
Твигт
27
16
Эдвардсен
16
Эдвардсен
27
24
Льянсана
8
Линтхорст
8
Линтхорст
24
Льянсана
11
Адеканье
11
Антман
11
Антман
11
Адеканье
10
Клеонис
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
10
Клеонис
5
Локеса
8
Вруг
8
Вруг
5
Локеса
10
ван дер Венне
8
Вайдман
8
Вайдман
10
ван дер Венне
14
Мейерс
33
Нимейер
33
Нимейер
14
Мейерс
80
Ремерато
25
Якобсен
25
Якобсен
80
Ремерато
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
РКС Ваалвейк
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
23
Батен Тибо
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
22
Tim van de Loo
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
23
Батен Тибо
ЦФ
Остались в запасе
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
22
Tim van de Loo
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - РКС Ваалвейк
3
1
1
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
9
Офсайды
2
0
Количество передач
653
335
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.63
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Marc Nagtegaal, Netherlands
Стадион:
Аделааршорст
Новости команд
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