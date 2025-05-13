14 мая в рамках 33 тура Эредивизи на стадионе «Фейеноорд» состоится матч между местной командой и «Валвейком». Фейеноорд продолжает бороться за Лигу Чемпионов, занимая 3-е место в турнирной таблице, в то время как «Валвейк» борется за выживание в высшей лиге. Несмотря на разницу в уровне команд, матч обещает быть интересным и напряжeнным.

«Фейеноорд»

После 32 туров «Фейеноорд» набрал 65 очков и занимает 3-е место в таблице. В последних 5 играх команда забила 13 голов, что подчеркивает их атакующую мощь. Однако в обороне они не такие крепкие, пропустив 4 мяча. Стабильный лидер команды – Игор Пайшао, который забил 17 голов в 45 матчах. Фейеноорд не проигрывает в последних 7 домашних играх и имеет явное преимущество на своем поле.

«Валвейк»

«Валвейк», в свою очередь, занимает 17-е место с 22 очками. Команда забивает в среднем 1 гол за игру, но в последние недели испытывает серьeзные проблемы с обороной, пропустив 13 мячей в последних 5 матчах. В атаке главным оружием является Оскар Завада, который забил 11 голов. В выездных матчах команда не выигрывала в последних 5 играх, что подчеркивает их слабость на чужом поле.

Факты о командах

«Фейеноорд»

Забивает в среднем 2.6 гола за игру

Пропускает 0.8 гола за игру

Не проигрывает в 7 из 9 домашних матчей

Забивает стабильно

«Валвейк»

Забивает 1 гол в среднем за игру

Пропускает 2.6 гола за игру

Не выигрывает в 5 выездных матчах

Проблемы в обороне

Личные встречи 77% (10) 23% (3) 0% (0) 28 Забитых мячей 10 2.15 В среднем за матч 0.77 5:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 15 тур РКС Ваалвейк 2 : 3 Фейеноорд Нидерланды. Эредивизие, 22 тур Фейеноорд 1 : 0 РКС Ваалвейк Нидерланды. Эредивизие, 11 тур РКС Ваалвейк 1 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 28 тур Фейеноорд 5 : 1 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 3 тур РКС Ваалвейк 0 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 22 тур РКС Ваалвейк 0 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 9 тур Фейеноорд 2 : 2 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 34 тур Фейеноорд 3 : 0 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 6 тур РКС Ваалвейк 2 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 29 тур РКС Ваалвейк 0 : 0 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 13 тур Фейеноорд 3 : 2 РКС Ваалвейк Чемпионат Голландии, 21 тур РКС Ваалвейк 0 : 1 Фейеноорд Чемпионат Голландии, 9 тур Фейеноорд 3 : 0 РКС Ваалвейк

Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Валвейк»

«Фейеноорд» продолжает борьбу за Лигу Чемпионов и, играя на своeм поле, будет стремиться к уверенной победе. В последние недели команда показывала отличные результаты в атаке, а «Валвейк», несмотря на неплохие моменты в атаке, испытывает серьeзные проблемы в обороне. Ожидается, что «Фейеноорд» будет доминировать в атаке и легко одержит победу с разницей в два гола. Прогноз: 3:1 в пользу «Фейеноорда».

Рекомендованные ставки и коэффициенты