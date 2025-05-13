14 мая в рамках 33 тура Эредивизи на стадионе «Фейеноорд» состоится матч между местной командой и «Валвейком». Фейеноорд продолжает бороться за Лигу Чемпионов, занимая 3-е место в турнирной таблице, в то время как «Валвейк» борется за выживание в высшей лиге. Несмотря на разницу в уровне команд, матч обещает быть интересным и напряжeнным.
«Фейеноорд»
После 32 туров «Фейеноорд» набрал 65 очков и занимает 3-е место в таблице. В последних 5 играх команда забила 13 голов, что подчеркивает их атакующую мощь. Однако в обороне они не такие крепкие, пропустив 4 мяча. Стабильный лидер команды – Игор Пайшао, который забил 17 голов в 45 матчах. Фейеноорд не проигрывает в последних 7 домашних играх и имеет явное преимущество на своем поле.
«Валвейк»
«Валвейк», в свою очередь, занимает 17-е место с 22 очками. Команда забивает в среднем 1 гол за игру, но в последние недели испытывает серьeзные проблемы с обороной, пропустив 13 мячей в последних 5 матчах. В атаке главным оружием является Оскар Завада, который забил 11 голов. В выездных матчах команда не выигрывала в последних 5 играх, что подчеркивает их слабость на чужом поле.
Факты о командах
«Фейеноорд»
- Забивает в среднем 2.6 гола за игру
- Пропускает 0.8 гола за игру
- Не проигрывает в 7 из 9 домашних матчей
- Забивает стабильно
«Валвейк»
- Забивает 1 гол в среднем за игру
- Пропускает 2.6 гола за игру
- Не выигрывает в 5 выездных матчах
- Проблемы в обороне
Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Валвейк»
«Фейеноорд» продолжает борьбу за Лигу Чемпионов и, играя на своeм поле, будет стремиться к уверенной победе. В последние недели команда показывала отличные результаты в атаке, а «Валвейк», несмотря на неплохие моменты в атаке, испытывает серьeзные проблемы в обороне. Ожидается, что «Фейеноорд» будет доминировать в атаке и легко одержит победу с разницей в два гола. Прогноз: 3:1 в пользу «Фейеноорда».
Рекомендованные ставки и коэффициенты
- Точный счeт 3:1 в пользу «Фейеноорда» – коэффициент 5.40
- Победа «Фейеноорда» – коэффициент 1.55
- Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85