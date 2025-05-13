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Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025

13 мая 2025 11:46
Фейеноорд - РКС Ваалвейк
14 мая 2025, среда 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
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5.4
Точный счёт 3:1 в пользу «Фейеноорда»
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14 мая в рамках 33 тура Эредивизи на стадионе «Фейеноорд» состоится матч между местной командой и «Валвейком». Фейеноорд продолжает бороться за Лигу Чемпионов, занимая 3-е место в турнирной таблице, в то время как «Валвейк» борется за выживание в высшей лиге. Несмотря на разницу в уровне команд, матч обещает быть интересным и напряжeнным.

«Фейеноорд»

После 32 туров «Фейеноорд» набрал 65 очков и занимает 3-е место в таблице. В последних 5 играх команда забила 13 голов, что подчеркивает их атакующую мощь. Однако в обороне они не такие крепкие, пропустив 4 мяча. Стабильный лидер команды – Игор Пайшао, который забил 17 голов в 45 матчах. Фейеноорд не проигрывает в последних 7 домашних играх и имеет явное преимущество на своем поле.

«Валвейк»

«Валвейк», в свою очередь, занимает 17-е место с 22 очками. Команда забивает в среднем 1 гол за игру, но в последние недели испытывает серьeзные проблемы с обороной, пропустив 13 мячей в последних 5 матчах. В атаке главным оружием является Оскар Завада, который забил 11 голов. В выездных матчах команда не выигрывала в последних 5 играх, что подчеркивает их слабость на чужом поле.

Факты о командах

«Фейеноорд»

  • Забивает в среднем 2.6 гола за игру
  • Пропускает 0.8 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 9 домашних матчей
  • Забивает стабильно

«Валвейк»

  • Забивает 1 гол в среднем за игру
  • Пропускает 2.6 гола за игру
  • Не выигрывает в 5 выездных матчах
  • Проблемы в обороне

Личные встречи
77% (10)
23% (3)
0% (0)
28
Забитых мячей
10
2.15
В среднем за матч
0.77
5:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
РКС Ваалвейк
2 : 3
07.12.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фейеноорд
1 : 0
18.02.2024
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
04.11.2023
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фейеноорд
5 : 1
09.04.2023
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 3 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
21.08.2022
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 22 тур
РКС Ваалвейк
0 : 2
13.02.2022
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Фейеноорд
2 : 2
16.10.2021
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Фейеноорд
3 : 0
16.05.2021
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 6 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
25.10.2020
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 29 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
05.04.2020
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
3 : 2
10.11.2019
РКС Ваалвейк
Чемпионат Голландии, 21 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
04.02.2010
Фейеноорд
Чемпионат Голландии, 9 тур
Фейеноорд
3 : 0
03.10.2009
РКС Ваалвейк
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Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Валвейк»

«Фейеноорд» продолжает борьбу за Лигу Чемпионов и, играя на своeм поле, будет стремиться к уверенной победе. В последние недели команда показывала отличные результаты в атаке, а «Валвейк», несмотря на неплохие моменты в атаке, испытывает серьeзные проблемы в обороне. Ожидается, что «Фейеноорд» будет доминировать в атаке и легко одержит победу с разницей в два гола. Прогноз: 3:1 в пользу «Фейеноорда».

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Фейеноорда» – коэффициент 5.40
  • Победа «Фейеноорда» – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

5.4
Точный счёт 3:1 в пользу «Фейеноорда»
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Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Эредивизие РКС Ваалвейк Фейеноорд
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