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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - РКС Ваалвейк
Фейеноорд - РКС Ваалвейк: обзор матча 16 мая 2021
Фейеноорд
16.05.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
3 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
37'
Н. Йоргенсен
43'
Й. Торнстра
49'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - РКС Ваалвейк
Замена
К. Конте
️️️️
С. Бергейс
85'
83'
Замена
H. Mulder
️️️️
P. Quasten
74'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
Т. Остинг
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
Й. Торнстра
68'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Н. Йоргенсен
67'
Замена
М. Димерс
️️️️
Л. Синистерра
67'
ГОЛ! 3:0!
С. Бергейс
Пас отдал
Л. Синистерра
49'
46'
Замена
F. Stokkers
️️️️
С. Нгонг
46'
Замена
L. Daneels
️️️️
С. Соу
ГОЛ! 2:0!
Й. Торнстра
43'
ГОЛ! 1:0!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
С. Бергейс
37'
Замена
Т. Маласья
️️️️
Л. Гертрейда
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
10
Ричард ван дер Венне
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
0
P. Quasten
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фейеноорд
1
Рамон тен Хов
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
5
Яссин Укили
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
17
Morad El Haddouti
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
0
O. John
ЦФ
4-1-2-3
22
Марсман
5
Хапс
31
Боттегин
25
Спайич
2
Гертрейда
21
Торнстра
6
Кекчю
23
Бергейс
17
Синистерра
14
Йоргенсен
8
3-1-3-3
31
Лампру
4
Адевойе
21
Меленстен
2
Бакари
6
Анита
16
Нгонг
10
ван дер Венне
25
Остинг
19
Соу
8
Тахири
0
14
Йоргенсен
9
Боженик
9
Боженик
14
Йоргенсен
21
Торнстра
10
Тейшейра
10
Тейшейра
21
Торнстра
23
Бергейс
10
Конте
10
Конте
23
Бергейс
2
Гертрейда
3
Маласья
3
Маласья
2
Гертрейда
17
Синистерра
10
Димерс
10
Димерс
17
Синистерра
16
Нгонг
27
27
16
Нгонг
25
Остинг
5
Лутонда
5
Лутонда
25
Остинг
0
0
0
0
19
Соу
14
14
19
Соу
Остались в запасе
Фейеноорд
РКС Ваалвейк
1
Рамон тен Хов
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
Главный тренер
Дик Адвокат
17
Morad El Haddouti
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Рамон тен Хов
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
Остались в запасе
17
Morad El Haddouti
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Фейеноорд - РКС Ваалвейк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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