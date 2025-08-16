Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Фейеноорд
Экселсиор - Фейеноорд: онлайн-трансляция 16 августа 2025
Экселсиор
16.08.2025, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
- : -
Не начался
Фейеноорд
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Экселсиор - Фейеноорд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Экселсиор
Фейеноорд
Названо условие, при котором «Спартак» может снизить цену на Угальде
Вчера, 08:19
6
«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде: подробности
14 августа, 01:11
30
«Спартак» обсуждает обмен Угальде на форварда «Фейеноорда»
13 августа, 20:20
9
«Фенербахче» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:50
«Фенербахче» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.80
11 августа, 08:51
ПСВ – АЗ Алкмаар: прогноз на матч 29 тура Эредивизи, 6 апреля
6 апреля 2024, 10:10
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
18 января 2019, 23:53
4
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
20 октября 2018, 21:54
2
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
19 августа 2018, 16:33
13
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
1 октября 2016, 23:50
Названо условие, при котором «Спартак» может снизить цену на Угальде
Вчера, 08:19
6
«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде: подробности
14 августа, 01:11
30
«Спартак» обсуждает обмен Угальде на форварда «Фейеноорда»
13 августа, 20:20
9
«Фенербахче» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:50
«Фенербахче» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.80
11 августа, 08:51
Больше новостей
Нидерланды. Эредивизие
Все
Текущие
Будущие
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
- : -
16.08.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
- : -
16.08.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
- : -
16.08.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
17.08.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Спарта
- : -
17.08.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
- : -
16.08.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
- : -
16.08.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
- : -
16.08.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
17.08.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Спарта
- : -
17.08.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Твенте
- : -
17.08.2025
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Волендам
- : -
17.08.2025
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
НАК Бреда
- : -
17.08.2025
Фортуна
Последние матчи
Все
Экселсиор
Фейеноорд
Лига чемпионов, 3 раунд
Фенербахче
5 : 2
12.08.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фейеноорд
2 : 0
09.08.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
5 : 0
09.08.2025
Экселсиор
Лига чемпионов, 3 раунд
Фейеноорд
2 : 1
06.08.2025
Фенербахче
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
2 : 0
18.05.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
5 : 0
09.08.2025
Экселсиор
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
ПСВ
5 : 4
14.01.2025
Экселсиор
Лига чемпионов, 3 раунд
Фенербахче
5 : 2
12.08.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фейеноорд
2 : 0
09.08.2025
НАК Бреда
Лига чемпионов, 3 раунд
Фейеноорд
2 : 1
06.08.2025
Фенербахче
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
2 : 0
18.05.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Фейеноорд
2 : 0
14.05.2025
РКС Ваалвейк
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: