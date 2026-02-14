15 февраля в 23-м туре Эредивизи роттердамский «Фейеноорд» примет «Гоу Эхед Иглс». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, борющегося за титул, и аутсайдера, переживающего затяжной кризис. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и мощнейшую атаку, гости не могут выиграть в 10 последних матчах и регулярно пропускают.

«Фейеноорд»

Роттердамцы занимают 2-е место и находятся в отличной форме. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр. Аясе Уэда с 19 голами – лидер атак и один из лучших бомбардиров лиги. Психологическое преимущество над «Гоу Эхед Иглс» подавляющее: 9 матчей без поражений в 11 последних очных встречах и 10 матчей с голами в ворота соперника подряд. Оборона «Фейеноорда» неидеальна (1.40 пропуска в среднем), но атакующий потенциал перекрывает недостатки.

Гости находятся в состоянии глубокого кризиса. Команда не выигрывает в 10 последних матчах Эредивизи и пропускает в 12 последних подряд (1.40 гола в среднем). Атака «Гоу Эхед Иглс» работает слабо – всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр. При этом гости забивают «Фейеноорду» в 5 последних очных встречах, что дает небольшую надежду на гол в ворота фаворита.

Факты о командах:

2-е место в турнире (42 очка).

Забивает в 8 из 10 последних матчей (1.80 в среднем).

Не проигрывает «Гоу Эхед Иглс» в 9 из 11 последних встреч.

Забивает «Гоу Эхед Иглс» в 10 последних матчах подряд.

«Гоу Эхед Иглс»

Не выигрывает в 10 последних матчах Эредивизи.

Пропускает в 12 последних матчах (1.40 в среднем).

Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Забивает «Фейеноорду» в 5 последних очных встречах.

15-е место в турнире (23 очка).

Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Гоу Эхед Иглс»

«Фейеноорд» находится в отличной форме, мощно атакует и традиционно разбирается с «Гоу Эхед Иглс». Гости переживают затяжной кризис, не побеждают почти 3 месяца и регулярно пропускают. Учитывая, что аутсайдер исторически умеет забивать «Фейеноорду», наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев с голами обеих команд.

Рекомендованные ставки: