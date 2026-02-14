Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фейеноорд» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.65

14 февраля 2026 13:00
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс
15 февр. 2026, воскресенье 14:15 | Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе забьют – ДА
Сделать ставку

15 февраля в 23-м туре Эредивизи роттердамский «Фейеноорд» примет «Гоу Эхед Иглс». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, борющегося за титул, и аутсайдера, переживающего затяжной кризис. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и мощнейшую атаку, гости не могут выиграть в 10 последних матчах и регулярно пропускают.

«Фейеноорд»

Роттердамцы занимают 2-е место и находятся в отличной форме. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр. Аясе Уэда с 19 голами – лидер атак и один из лучших бомбардиров лиги. Психологическое преимущество над «Гоу Эхед Иглс» подавляющее: 9 матчей без поражений в 11 последних очных встречах и 10 матчей с голами в ворота соперника подряд. Оборона «Фейеноорда» неидеальна (1.40 пропуска в среднем), но атакующий потенциал перекрывает недостатки.

«Гоу Эхед Иглс»

Гости находятся в состоянии глубокого кризиса. Команда не выигрывает в 10 последних матчах Эредивизи и пропускает в 12 последних подряд (1.40 гола в среднем). Атака «Гоу Эхед Иглс» работает слабо – всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр. При этом гости забивают «Фейеноорду» в 5 последних очных встречах, что дает небольшую надежду на гол в ворота фаворита.

Факты о командах:

«Фейеноорд»

  • 2-е место в турнире (42 очка).
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей (1.80 в среднем).
  • Не проигрывает «Гоу Эхед Иглс» в 9 из 11 последних встреч.
  • Забивает «Гоу Эхед Иглс» в 10 последних матчах подряд.

«Гоу Эхед Иглс»

  • Не выигрывает в 10 последних матчах Эредивизи.
  • Пропускает в 12 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Забивает «Фейеноорду» в 5 последних очных встречах.
  • 15-е место в турнире (23 очка).

Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Гоу Эхед Иглс»

«Фейеноорд» находится в отличной форме, мощно атакует и традиционно разбирается с «Гоу Эхед Иглс». Гости переживают затяжной кризис, не побеждают почти 3 месяца и регулярно пропускают. Учитывая, что аутсайдер исторически умеет забивать «Фейеноорду», наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев с голами обеих команд.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.65.

1.65
Обе забьют – ДА
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие Гоу Эхед Иглс Фейеноорд
Другие прогнозы
14.02.2026
16:55
1.88
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Рияд - Халидж
Тотал меньше 2.5 голов
14.02.2026
17:00
1.77
Италия. Серия А, 25 тур
Комо - Фиорентина
Победа «Комо»
14.02.2026
17:30
1.70
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм - Фрайбург
П1
14.02.2026
17:30
1.95
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт - Боруссия М
П1
14.02.2026
17:30
1.80
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер - Бавария
ИТБ2 (2,5)
14.02.2026
18:00
1.77
Англия. Кубок, 1/16 финала
Порт Вейл - Бристоль Сити
Победа «Бристоль Сити»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 