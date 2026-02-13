13 февраля 2026 10:23
Хоффенхайм - Фрайбург
14 февр. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 22 турПерейти в онлайн матча
14 февраля в 22-м туре Бундеслиги сыграют «Хоффенхайм» и «Фрайбург». Матч в Зинсхайме начнется в 17:30 (мск).
«Хоффенхайм»
Команда Кристиана Ильцера с 42 очками занимает 3-е место. «Хоффенхайм» добыл 13 побед, 3 ничьих и потерпел 5 поражений, разница мячей – 44:28.
Последние результаты:
- 08.02.26 «Бавария» – «Хоффенхайм» – 5:1;
- 31.01.26 «Хоффенхайм» – «Унион» – 3:1;
- 27.01.26 «Вердер» – «Хоффенхайм» – 0:2.
«Фрайбург»
«Фрайбург» набрал 30 очков и занимает 7-е место. Подопечные Юлиана Шустера добыли 8 побед, 6 ничьих и потерпели 7 поражений, разница мячей – 32:33.
Предыдущие результаты:
- 10.02.26 «Герта» – «Фрайбург» – 1:1, пен 4:5;
- 07.02.26 «Фрайбург» – «Вердер» – 1:0;
- 01.02.26 «Штутгарт» – «Фрайбург» – 1:0.
Очные встречи
- 28.09.25 «Фрайбург» – «Хоффенхайм» – 1:1;
- 19.04.25 «Фрайбург» – «Хоффенхайм» – 3:2;
- 08.12.24 «Хоффенхайм» – «Фрайбург» – 1:1.
Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Фрайбург»
«Хоффенхайм» выдал великолепную 5-матчевую серию, ворвался в тройку лидеров, но в прошлом туре напоролся на «Баварию». Результат – оглушительные 1:5 и серьезный удар по морали. «Фрайбург» в этом сезоне хорош дома, но на выезд набрал лишь 9 очков в 11 матчах. У сине-белых есть отличный шанс реабилитироваться.
- Прогноз – П1 с кф. 1.70.
- Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 12.00