14 февраля в 22-м туре Бундеслиги сыграют «Хоффенхайм» и «Фрайбург». Матч в Зинсхайме начнется в 17:30 (мск).

«Хоффенхайм»

Команда Кристиана Ильцера с 42 очками занимает 3-е место. «Хоффенхайм» добыл 13 побед, 3 ничьих и потерпел 5 поражений, разница мячей – 44:28.

Последние результаты:

08.02.26 «Бавария» – «Хоффенхайм» – 5:1;

31.01.26 «Хоффенхайм» – «Унион» – 3:1;

27.01.26 «Вердер» – «Хоффенхайм» – 0:2.

«Фрайбург»

«Фрайбург» набрал 30 очков и занимает 7-е место. Подопечные Юлиана Шустера добыли 8 побед, 6 ничьих и потерпели 7 поражений, разница мячей – 32:33.

Предыдущие результаты:

10.02.26 «Герта» – «Фрайбург» – 1:1, пен 4:5;

07.02.26 «Фрайбург» – «Вердер» – 1:0;

01.02.26 «Штутгарт» – «Фрайбург» – 1:0.

Очные встречи

28.09.25 «Фрайбург» – «Хоффенхайм» – 1:1;

19.04.25 «Фрайбург» – «Хоффенхайм» – 3:2;

08.12.24 «Хоффенхайм» – «Фрайбург» – 1:1.

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Фрайбург»

«Хоффенхайм» выдал великолепную 5-матчевую серию, ворвался в тройку лидеров, но в прошлом туре напоролся на «Баварию». Результат – оглушительные 1:5 и серьезный удар по морали. «Фрайбург» в этом сезоне хорош дома, но на выезд набрал лишь 9 очков в 11 матчах. У сине-белых есть отличный шанс реабилитироваться.