«Аль-Рияд» – «Аль-Халидж»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 1.88

13 февраля 2026 9:27
Аль-Рияд - Халидж
14 февр. 2026, суббота 16:55 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
1.88
Тотал меньше 2.5 голов
14 февраля в 22-м туре Саудовской лиги «Аль-Рияд» примет «Аль-Халидж». Это противостояние двух команд в глубоком кризисе: хозяева не могут выиграть 14 матчей подряд в чемпионате, гости – 5. Обе команды испытывают колоссальные проблемы в обороне и нестабильны в атаке. Матч за шесть очков в борьбе за выживание.

«Аль-Рияд»

Хозяева находятся в состоянии полного игрового коллапса. Команда не выигрывает в 14 последних матчах Высшей лиги и пропускает в 14 подряд. Оборона «Аль-Рияда» нестабильна (1.20 пропуска в среднем), атака практически нефункциональна (0.80 гола в среднем). Турнирное положение критическое – 16-е место и зона вылета. Единственный позитивный фактор – историческая статистика против «Аль-Халиджа»: команда забивает в 4 последних очных встречах.

«Аль-Халидж»

Гости также переживают тяжелый период. Команда не может выиграть в 5 последних матчах лиги и демонстрирует катастрофическую оборону: 9 пропущенных голов в последних 5 играх (1.80 в среднем). Атака «Аль-Халиджа» практически нефункциональна – всего 0.60 гола в среднем за последние 5 матчей, несмотря на наличие такого бомбардира, как Джошуа Кинг (15 голов в сезоне). Психологическое преимущество – гости не проигрывают «Аль-Рияду» в 6 из 8 последних выездных встреч.

Факты о командах:

«Аль-Рияд»

  • Не выигрывает в 14 последних матчах Высшей лиги.
  • Пропускает в 14 последних матчах (1.20 в среднем).
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • 16-е место в турнире (12 очков).

«Аль-Халидж»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах лиги.
  • Пропускает в 3 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Не проигрывает «Аль-Рияду» в гостях в 6 из 8 последних встреч.
  • 9-е место в турнире (26 очков).

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Халидж»

Матч двух кризисных команд с идентичными проблемами. «Аль-Рияд» находится в более глубоком пике и практически не побеждает, но играет дома. «Аль-Халидж» имеет преимущество в классе и историческую статистику, но также испытывает колоссальные проблемы с реализацией. Учитывая, что обе команды с трудом забивают и регулярно пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов или невыразительная победа одной из команд.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.88.
  • Аль-Халидж не проиграет (Ф2 0) – коэффициент 1.55.

1.88
Тотал меньше 2.5 голов
Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Халидж Аль-Рияд
18+
  • Читайте нас: 