14 февраля в 24-м туре Ла Лиги «Эспаньол» примет «Сельту». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, но находящихся в разном психологическом состоянии. Хозяева переживают глубочайший кризис, проиграв 4 матча подряд в чемпионате, в то время как гости стабильны на выезде и имеют историческое преимущество в личных встречах.

«Эспаньол»

Каталонский клуб находится в состоянии игрового коллапса. Команда проиграла 4 последних матча в Ла Лиге и пропускает в 7 матчах подряд. Оборона «Эспаньола» разрушена: 12 пропущенных голов в последних 5 играх (2.40 в среднем). Атака работает нестабильно (1.00 гола в среднем), несмотря на то, что команда забивает в 3 последних матчах. Единственный позитивный фактор – историческая статистика против «Сельты»: 3 победы в 3 последних очных встречах.

«Сельта»

Галисийцы подходят к матчу без побед в 3 последних турах, но демонстрируют стабильность на выезде: не проигрывают в 7 из 9 последних гостевых матчей Ла Лиги. Борха Иглесиас с 13 голами – главная ударная сила команды. Атака «Сельты» работает на среднем уровне (1.00 гола в среднем), оборона также неидеальна (1.40 пропуска). Важное психологическое преимущество – «Сельта» не проигрывает «Эспаньолу» на выезде в последних встречах.

Факты о командах:

«Эспаньол»

4 поражения подряд в Ла Лиге.

Пропускает в 7 матчах подряд (2.40 в среднем).

Побеждает «Сельту» в 3 последних очных встречах.

6-е место в турнире (34 очка).

«Сельта»

Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей.

Забивает в 7 из 9 последних матчей.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

7-е место в турнире (33 очка).

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Сельта»

Матч двух кризисных команд с разными козырями. «Эспаньол» имеет психологическое преимущество в очных встречах, но находится в ужасной форме и практически не обороняется. «Сельта» стабильна на выезде и выглядит предпочтительнее по игре. Учитывая катастрофическую оборону хозяев и способность «Сельты» забивать на выезде, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с преимуществом гостей. «Эспаньол» вряд ли прервет серию поражений, учитывая их текущее состояние.

Рекомендованные ставки: