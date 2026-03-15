«Верона» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.66

15 марта 2026 9:00
Верона - Дженоа
15 мар. 2026, воскресенье 14:30 | Италия. Серия А, 29 тур
1.66
Победа «Дженоа» с форой 0
15 марта 2026 года в 14:30 по Москве состоится поединок 29-го тура чемпионата Италии. «Дженоа» встретится с одним из аутсайдеров турнира – «Вероной».

«Верона»

«Мастифам» никак не удается выбраться из зоны вылета в Серию Б и далеко не факт, что «Верона» в конечном итоге сможет спастись. Местами команда Паоло Саммарко демонстрирует неплохой футбол, но стабильно не добирает очки. Так, например, было и в недавнем поединке с действующим обладателем Скудетто «Наполи», когда «Верона» получила решающий гол за несколько мгновений до финального свистка. Снова разочарование.

Последние три игры:

  • Болонья – Верона 1:2
  • Верона – Наполи 1:2
  • Сассуоло – Верона 3:0

«Дженоа»

Назначение Даниэле Де Росси на должность нового рулевого «Дженоа» приносит плоды. «Грифоны» постепенно поднимаются по турнирной таблице и отдаляются от трио потенциальных неудачников кампании.

Последние три игры:

  • Дженоа – Рома 2:1
  • Интер – Дженоа 2:0
  • Дженоа – Торино 3:0

Очные встречи

  • Дженоа – Верона 2:1
  • Верона – Дженоа 0:0
  • Дженоа – Верона 0:2

Прогноз на матч «Верона» – «Дженоа»

«Дженоа» приходит в себя после смены наставника и едет в Верону с амбициями набрать полновесные три очка. Считаем, что банда Де Росси как минимум не уступит в игре с кризисным соперником. «Грифоны» крепнут с каждым туром, чего никоим образом не скажешь об их ближайших оппонентах.

Прогноз: победа «Дженоа» с форой 0, коэффициент – 1,66. Прогноз на счет – 1:2.

Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Дженоа Верона
