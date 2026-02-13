14 февраля в 22-м туре Бундеслиги сыграют «Вердер» и «Бавария». Игра в Бремене начнется в 17:30 (мск).

«Вердер»

Команда Даниэля Тиунэ с 19 очками занимает 16-е место. «Вердер» добыл 4 победы, 7 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 22:39.

Последние результаты:

07.02.26 «Фрайбург» – «Вердер» – 1:0;

31.01.26 «Вердер» – «Боруссия» М – 1:1;

27.01.26 «Вердер» – «Хоффенхайм» – 0:2.

«Бавария»

«Бавария» с 54 очками лидирует в чемпионской гонке. Ближайший преследователь в лице дортмундской «Боруссии» отстает на 6 очков. Мюнхенцы наколотили уже 79 голов – почти 4 в среднем за игру.

Предыдущие результаты:

11.02.26 «Бавария» – РБ «Лейпциг» – 2:0;

08.02.26 «Бавария» – «Хоффенхайм» – 5:1;

31.01.26 «Гамбург» – «Бавария» – 2:2.

Очные встречи

26.09.25 «Бавария» – «Вердер» – 4:0;

07.02.25 «Бавария» – «Вердер» – 3:0;

21.09.24 «Вердер» – «Бавария» – 0:5.

Прогноз на матч «Вердер» – «Бавария»

В 3 последних турах «Бавария» набрала лишь 4 из 9 очков и позволила «Боруссии» возродить интригу в чемпионской гонке. Правда, в прошлом туре мюнхенцы показали, кто в доме хозяин, уничтожив идущий третьим «Хоффенхайм». Едва ли у команды Компани возникнут пробелы с терпящим бедствие «Вердером».