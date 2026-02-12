Введите ваш ник на сайте
«Эльче» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 13 февраля 2026 с коэффициентом 1.70

12 февраля 2026 8:27
Эльче - Осасуна
13 февр. 2026, пятница 23:00 | Испания. Примера, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе забьют – ДА
Сделать ставку

13 февраля в 24-м туре Ла Лиги «Эльче» примет «Осасуну» на стадионе «Мартинес Валеро». Это противостояние команд, находящихся в разном психологическом состоянии: хозяева проиграли 3 матча подряд в чемпионате, а гости, напротив, не знают поражений в 4 последних турах. При этом обе команды демонстрируют яркую и результативную игру с огромным количеством голов.

«Эльче»

«Эльче» переживает тяжелый период, потерпев 3 поражения подряд в Ла Лиге. Главная проблема команды – катастрофическая оборона, пропускающая в среднем 2.20 гола за игру. При этом атака «Эльче» работает великолепно: команда забивает в 13 матчах подряд и имеет высокую результативность – 2.20 гола в среднем за последние 5 игр. Рафа Мир находится в хорошей форме. Домашние встречи с «Осасуной» традиционно завершаются ничьими (3 последних очных матча на своем поле – мировые).

«Осасуна»

«Осасуна» находится на подъеме, не проигрывая в 4 последних турах Ла Лиги. Команда демонстрирует впечатляющую атакующую мощь: 2.40 гола в среднем за последние 5 матчей. Анте Будимир с 13 голами – один из лучших бомбардиров чемпионата. Однако оборона гостей далеко не идеальна: «Осасуна» пропускает в 7 последних матчах подряд (1.60 в среднем). Историческое преимущество над «Эльче» подавляющее: 10 матчей без поражений в очных встречах.

Факты о командах:

«Эльче»

  • 3 поражения подряд в Ла Лиге.
  • Забивает в 13 матчах подряд (2.20 в среднем).
  • Пропускает в 6 матчах подряд (2.20 в среднем).
  • 3 домашние ничьи подряд с «Осасуной».
  • 15-е место в турнире (24 очка).

«Осасуна»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги.
  • Не проигрывает «Эльче» в 10 последних очных встречах.
  • Забивает в 5 матчах подряд (2.40 в среднем).
  • Пропускает в 7 матчах подряд (1.60 в среднем).
  • 9-е место в турнире (29 очков).

Прогноз на матч «Эльче» – «Осасуна»

Этот матч – идеальный кандидат для ставки на «обе забьют». Обе команды демонстрируют великолепную атакующую результативность и при этом регулярно пропускают. «Эльче» забивает в 13 матчах подряд, «Осасуна» – в 5 и в 9 последних очных встречах. При этом оборонительные линии обеих команд крайне уязвимы: «Эльче» пропускает в 6 матчах подряд, «Осасуна» – в 7. Учитывая историю личных встреч (ничьи дома у «Эльче» и общая серия «Осасуны» без поражений), наиболее вероятным исходом выглядит ничья или победа гостей в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80.

1.70
Обе забьют – ДА
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Осасуна Эльче
18+
