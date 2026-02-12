13 февраля в 24-м туре Ла Лиги «Эльче» примет «Осасуну» на стадионе «Мартинес Валеро». Это противостояние команд, находящихся в разном психологическом состоянии: хозяева проиграли 3 матча подряд в чемпионате, а гости, напротив, не знают поражений в 4 последних турах. При этом обе команды демонстрируют яркую и результативную игру с огромным количеством голов.

«Эльче»

«Эльче» переживает тяжелый период, потерпев 3 поражения подряд в Ла Лиге. Главная проблема команды – катастрофическая оборона, пропускающая в среднем 2.20 гола за игру. При этом атака «Эльче» работает великолепно: команда забивает в 13 матчах подряд и имеет высокую результативность – 2.20 гола в среднем за последние 5 игр. Рафа Мир находится в хорошей форме. Домашние встречи с «Осасуной» традиционно завершаются ничьими (3 последних очных матча на своем поле – мировые).

«Осасуна»

«Осасуна» находится на подъеме, не проигрывая в 4 последних турах Ла Лиги. Команда демонстрирует впечатляющую атакующую мощь: 2.40 гола в среднем за последние 5 матчей. Анте Будимир с 13 голами – один из лучших бомбардиров чемпионата. Однако оборона гостей далеко не идеальна: «Осасуна» пропускает в 7 последних матчах подряд (1.60 в среднем). Историческое преимущество над «Эльче» подавляющее: 10 матчей без поражений в очных встречах.

Факты о командах:

«Эльче»

3 поражения подряд в Ла Лиге.

Забивает в 13 матчах подряд (2.20 в среднем).

Пропускает в 6 матчах подряд (2.20 в среднем).

3 домашние ничьи подряд с «Осасуной».

15-е место в турнире (24 очка).

«Осасуна»

Не проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги.

Не проигрывает «Эльче» в 10 последних очных встречах.

Забивает в 5 матчах подряд (2.40 в среднем).

Пропускает в 7 матчах подряд (1.60 в среднем).

9-е место в турнире (29 очков).

Прогноз на матч «Эльче» – «Осасуна»

Этот матч – идеальный кандидат для ставки на «обе забьют». Обе команды демонстрируют великолепную атакующую результативность и при этом регулярно пропускают. «Эльче» забивает в 13 матчах подряд, «Осасуна» – в 5 и в 9 последних очных встречах. При этом оборонительные линии обеих команд крайне уязвимы: «Эльче» пропускает в 6 матчах подряд, «Осасуна» – в 7. Учитывая историю личных встреч (ничьи дома у «Эльче» и общая серия «Осасуны» без поражений), наиболее вероятным исходом выглядит ничья или победа гостей в результативном матче.

Рекомендованные ставки: