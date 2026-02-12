13 февраля в 22-м туре Лиги 1 «Монако» примет «Нант». Это противостояние команды, которая набирает форму и демонстрирует надежную оборону, и безнадежного аутсайдера, переживающего затяжной кризис. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество, а гости проигрывают 5 матчей подряд и находятся в зоне вылета.

«Монако»

Монегаски подходят к матчу в отличном состоянии. Команда не проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1 и, что важнее, не пропускает в этих встречах. Оборона «Монако» выглядит надежно: 0.60 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. Атака работает стабильно, хоть и не сверхрезультативно (1.00 гола в среднем). Исторический фактор также на стороне хозяев: «Монако» не проигрывает «Нанту» в 7 последних очных встречах и забивает в 8 подряд.

«Нант»

«Нант» находится в глубочайшем кризисе. Команда проигрывает 5 последних матчей во всех турнирах и 4 подряд в Лиге 1. Оборона гостей катастрофична: 10 пропущенных голов в последних 5 играх (2.00 в среднем). Атака «Нанта» также нефункциональна (0.80 гола в среднем). Команда находится на 17-м месте в зоне вылета и не подает признаков жизни. Статистика личных встреч с «Монако» выглядит удручающе.

Факты о командах:

«Монако»

Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1.

Не пропускает в 3 последних матчах Лиги 1.

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Не проигрывает «Нанту» в 7 последних встречах.

10-е место в турнире (28 очков).

«Нант»

5 поражений подряд во всех турнирах.

4 поражения подряд в Лиге 1.

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.

Проигрывает в 4 последних матчах Лиги 1.

17-е место в турнире (14 очков).

Прогноз на матч «Монако» – «Нант»»

Разница в форме, классе и психологическом состоянии между командами огромна. «Монако» демонстрирует надежную игру в обороне и стабильные результаты, а «Нант» разваливается на глазах, регулярно пропуская по несколько голов. Историческая статистика также полностью на стороне хозяев. Учитывая, что «Монако» не пропускает в 3 последних матчах, а атака «Нанта» практически нефункциональна, высока вероятность сухой и уверенной победы хозяев.

