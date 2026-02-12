Введите ваш ник на сайте
«Монако» – «Нант»: прогноз и ставки на матч 13 февраля 2026 с коэффициентом 2.03

12 февраля 2026 8:00
Монако - Нант
13 февр. 2026, пятница 23:05 | Франция. Лига 1, 22 тур
Перейти в онлайн матча
2.03
Победа «Монако» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

13 февраля в 22-м туре Лиги 1 «Монако» примет «Нант». Это противостояние команды, которая набирает форму и демонстрирует надежную оборону, и безнадежного аутсайдера, переживающего затяжной кризис. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество, а гости проигрывают 5 матчей подряд и находятся в зоне вылета.

«Монако»

Монегаски подходят к матчу в отличном состоянии. Команда не проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1 и, что важнее, не пропускает в этих встречах. Оборона «Монако» выглядит надежно: 0.60 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. Атака работает стабильно, хоть и не сверхрезультативно (1.00 гола в среднем). Исторический фактор также на стороне хозяев: «Монако» не проигрывает «Нанту» в 7 последних очных встречах и забивает в 8 подряд.

«Нант»

«Нант» находится в глубочайшем кризисе. Команда проигрывает 5 последних матчей во всех турнирах и 4 подряд в Лиге 1. Оборона гостей катастрофична: 10 пропущенных голов в последних 5 играх (2.00 в среднем). Атака «Нанта» также нефункциональна (0.80 гола в среднем). Команда находится на 17-м месте в зоне вылета и не подает признаков жизни. Статистика личных встреч с «Монако» выглядит удручающе.

Факты о командах:

«Монако»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1.
  • Не пропускает в 3 последних матчах Лиги 1.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Не проигрывает «Нанту» в 7 последних встречах.
  • 10-е место в турнире (28 очков).

«Нант»

  • 5 поражений подряд во всех турнирах.
  • 4 поражения подряд в Лиге 1.
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.
  • Проигрывает в 4 последних матчах Лиги 1.
  • 17-е место в турнире (14 очков).

Прогноз на матч «Монако» – «Нант»»

Разница в форме, классе и психологическом состоянии между командами огромна. «Монако» демонстрирует надежную игру в обороне и стабильные результаты, а «Нант» разваливается на глазах, регулярно пропуская по несколько голов. Историческая статистика также полностью на стороне хозяев. Учитывая, что «Монако» не пропускает в 3 последних матчах, а атака «Нанта» практически нефункциональна, высока вероятность сухой и уверенной победы хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Монако» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.65.
  • Фора «Монако» (-1) – коэффициент 1.85.

2.03
Победа «Монако» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Нант Монако
18+
