4 марта в рамках Премьер-лиги «Астон Вилла» примет «Челси». Это противостояние двух команд из верхней части таблицы, но с разной формой. Хозяева имеют историческое преимущество, но переживают кризис в атаке, гости стабильно забивают, но не могут выиграть в 3 последних матчах и регулярно пропускают.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы занимают 4-е место, но их форма вызывает серьезные опасения. Команда забивает всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 гола) и пропускает 1.40. «Астон Вилла» пропускает в 3 последних матчах и выглядит нестабильно. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева не проигрывают «Челси» в 5 из 7 последних очных встреч в АПЛ, а в первом круге одержали победу 2:1 на выезде.

«Челси»

«Синие» занимают 6-е место и переживают кризис результатов, не выигрывая в 3 последних матчах АПЛ. При этом атака «Челси» работает мощно – 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 забитых мячей). Жоао Педро с 17 голами – лидер атак. Однако оборона лондонцев нестабильна: пропуски в 6 последних матчах АПЛ и в 8 из 10 последних встреч (1.20 пропуска в среднем). Важный фактор – «Челси» забивает «Астон Вилле» в 5 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Астон Вилла»

Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Не проигрывает «Челси» в 5 из 7 последних встреч в АПЛ.

Выиграла первый матч у «Челси» (2:1).

4-е место в турнире (51 очко).

«Челси»

Не выигрывает в 3 последних матчах АПЛ.

Забивает в 5 последних матчах (2.20 в среднем).

Пропускает в 8 из 10 последних матчей (1.20 в среднем).

Забивает «Астон Вилле» в 5 последних очных встречах.

6-е место в турнире (45 очков).

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Челси»

Матч двух команд с разными козырями. «Астон Вилла» имеет историческое преимущество и победу в первом круге, но находится в кризисе атаки. «Челси» мощно забивает, но регулярно пропускает и не может выиграть. Учитывая, что гости стабильно отличаются в очных встречах, а хозяева традиционно неуступчивы, наиболее вероятным исходом выглядит результативная ничья или победа одной из команд с минимальным преимуществом.

Рекомендованные ставки: