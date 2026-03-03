Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Астон Вилла» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 1.55

03 марта 2026 8:48
Астон Вилла - Челси
04 мар. 2026, среда 22:30 | Англия. Премьер-лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Обе забьют – ДА
Сделать ставку

4 марта в рамках Премьер-лиги «Астон Вилла» примет «Челси». Это противостояние двух команд из верхней части таблицы, но с разной формой. Хозяева имеют историческое преимущество, но переживают кризис в атаке, гости стабильно забивают, но не могут выиграть в 3 последних матчах и регулярно пропускают.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы занимают 4-е место, но их форма вызывает серьезные опасения. Команда забивает всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 гола) и пропускает 1.40. «Астон Вилла» пропускает в 3 последних матчах и выглядит нестабильно. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева не проигрывают «Челси» в 5 из 7 последних очных встреч в АПЛ, а в первом круге одержали победу 2:1 на выезде.

«Челси»

«Синие» занимают 6-е место и переживают кризис результатов, не выигрывая в 3 последних матчах АПЛ. При этом атака «Челси» работает мощно – 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 забитых мячей). Жоао Педро с 17 голами – лидер атак. Однако оборона лондонцев нестабильна: пропуски в 6 последних матчах АПЛ и в 8 из 10 последних встреч (1.20 пропуска в среднем). Важный фактор – «Челси» забивает «Астон Вилле» в 5 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Астон Вилла»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Не проигрывает «Челси» в 5 из 7 последних встреч в АПЛ.
  • Выиграла первый матч у «Челси» (2:1).
  • 4-е место в турнире (51 очко).

«Челси»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах АПЛ.
  • Забивает в 5 последних матчах (2.20 в среднем).
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей (1.20 в среднем).
  • Забивает «Астон Вилле» в 5 последних очных встречах.
  • 6-е место в турнире (45 очков).

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Челси»

Матч двух команд с разными козырями. «Астон Вилла» имеет историческое преимущество и победу в первом круге, но находится в кризисе атаки. «Челси» мощно забивает, но регулярно пропускает и не может выиграть. Учитывая, что гости стабильно отличаются в очных встречах, а хозяева традиционно неуступчивы, наиболее вероятным исходом выглядит результативная ничья или победа одной из команд с минимальным преимуществом.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.55.
  • Тотал больше 2.5 голов

1.55
Обе забьют – ДА
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Челси Астон Вилла
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 