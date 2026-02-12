Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Халл» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 13 февраля 2026 с коэффициентом 1.88

12 февраля 2026 9:56
Халл Сити - Челси
13 февр. 2026, пятница 22:45 | Англия. Кубок, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
1.88
Обе забьют – ДА
Сделать ставку

13 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Халл Сити» из Чемпионшипа примет лондонский «Челси». Это классическое кубковое противостояние аутсайдера, мечтающего о сенсации, и гранда, который не имеет права на ошибку. Несмотря на разницу в классе, статистика личных встреч не оставляет «Халлу» никаких шансов.

«Халл»

Команда из Чемпионшипа подходит к матчу в неплохой форме, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. «Халл» демонстрирует сбалансированную игру: 1.60 забитого и 0.80 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. Однако класс соперника и историческая статистика против «Челси» выглядят удручающе: 8 поражений в 8 последних очных встречах. Кубковый матч с «Блэкберном» «Халл» выиграл лишь в серии пенальти, что говорит о проблемах в решающие моменты.

«Челси»

«Челси» находится в отличной форме, забивая в 17 из 19 последних матчей. Атака «синих» работает мощно: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр. При этом оборона команды выглядит уязвимо – 1.60 пропуска в среднем и пропуски в 6 последних матчах. В Кубке Англии «Челси» уверенно разобрался с «Чарльтоном» (5:1) и намерен идти дальше. Психологическое преимущество над «Халлом» подавляющее – 8 побед в 8 матчах.

Факты о командах:

«Халл»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • 8 поражений в 8 очных встречах с «Челси».
  • Выступает в Чемпионшипе.

«Челси»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • Забивает в 17 из 19 последних матчей (2.20 в среднем).
  • Забивает в 10 последних матчах против «Халла».
  • Побеждает «Халл» в 8 последних очных встречах.
  • Выступает в АПЛ (5-е место).

Прогноз на матч «Халл» – «Челси»

Разница в классе между командами колоссальна, и историческая статистика это полностью подтверждает. «Челси» стабильно разбирается с «Халлом» на протяжении многих лет, забивая в каждом матче и неизменно побеждая. «Халл» при всем желании создать сенсацию не имеет ни ресурсов, ни психологической уверенности для борьбы с грандом. Учитывая атакующую мощь «Челси» и уязвимость их обороны, наиболее вероятным исходом выглядит победа гостей в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.88.

1.88
Обе забьют – ДА
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Кубок Челси Халл Сити
Другие прогнозы
12.02.2026
18:45
1.92
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Дамак - Аль-Таавун
Победа «Аль-Таавуна»
12.02.2026
20:30
1.92
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Хазм - Аль-Охдуд
Победа «Аль-Хазма»
12.02.2026
23:00
2.31
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брентфорд - Арсенал
Победа «Арсенала» и тотал больше 2.5
13.02.2026
18:25
1.50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Хиляль - Аль-Иттифак
Фора «Аль-Хиляля» (-1.5)
13.02.2026
21:00
2.05
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн - ПСЖ
Фора «ПСЖ» (-1.5)
13.02.2026
22:30
1.62
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия Д - Майнц
Обе забьют – ДА
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 