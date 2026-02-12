13 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Халл Сити» из Чемпионшипа примет лондонский «Челси». Это классическое кубковое противостояние аутсайдера, мечтающего о сенсации, и гранда, который не имеет права на ошибку. Несмотря на разницу в классе, статистика личных встреч не оставляет «Халлу» никаких шансов.

«Халл»

Команда из Чемпионшипа подходит к матчу в неплохой форме, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. «Халл» демонстрирует сбалансированную игру: 1.60 забитого и 0.80 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. Однако класс соперника и историческая статистика против «Челси» выглядят удручающе: 8 поражений в 8 последних очных встречах. Кубковый матч с «Блэкберном» «Халл» выиграл лишь в серии пенальти, что говорит о проблемах в решающие моменты.

«Челси»

«Челси» находится в отличной форме, забивая в 17 из 19 последних матчей. Атака «синих» работает мощно: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр. При этом оборона команды выглядит уязвимо – 1.60 пропуска в среднем и пропуски в 6 последних матчах. В Кубке Англии «Челси» уверенно разобрался с «Чарльтоном» (5:1) и намерен идти дальше. Психологическое преимущество над «Халлом» подавляющее – 8 побед в 8 матчах.

Факты о командах:

«Халл»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

8 поражений в 8 очных встречах с «Челси».

Выступает в Чемпионшипе.

«Челси»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Забивает в 17 из 19 последних матчей (2.20 в среднем).

Забивает в 10 последних матчах против «Халла».

Побеждает «Халл» в 8 последних очных встречах.

Выступает в АПЛ (5-е место).

Прогноз на матч «Халл» – «Челси»

Разница в классе между командами колоссальна, и историческая статистика это полностью подтверждает. «Челси» стабильно разбирается с «Халлом» на протяжении многих лет, забивая в каждом матче и неизменно побеждая. «Халл» при всем желании создать сенсацию не имеет ни ресурсов, ни психологической уверенности для борьбы с грандом. Учитывая атакующую мощь «Челси» и уязвимость их обороны, наиболее вероятным исходом выглядит победа гостей в результативном матче.

Рекомендованные ставки: