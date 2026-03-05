6 марта в 25 туре Бундеслиги лидер чемпионата «Бавария» примет «Боруссию М». По таблице и динамике результатов фаворит очевиден: мюнхенцы идут первыми, забивают больше всех и держат победную серию, тогда как гости нестабильны и слабо выглядят на выезде.

«Бавария»

После 24 туров у «Баварии» 63 очка и первое место. Команда набрала максимальный ход в чемпионате: 4 победы подряд в Бундеслиге и 5 побед подряд во всех турнирах. Важнейший маркер формы – результативность: 16 голов за последние 5 матчей и серия из 19 игр в Бундеслиге с забитыми мячами.

«Бавария» – лучшая по атаке (88 голов за 24 тура) и по разнице мячей (65), а Харри Кейн остается главным завершителем – 48 голов в 42 матчах. На своем поле мюнхенцы регулярно начинают с давления и часто снимают вопросы по исходу еще до перерыва.

«Боруссия М»

«Боруссия М» после 24 туров набрала 25 очков и занимает 12 место. Победа над «Унионом» (1:0) немного улучшила настроение, но общая картинка у команды более сдержанная: в последних 5 матчах – 4 забитых и 7 пропущенных.

На выезде проблемы затяжные: «Боруссия М» не выигрывает в 7 последних гостевых матчах Бундеслиги. В атаке многое завязано на Харисе Табаковиче (13 голов в 26 матчах), но в матчах против топов команде часто не хватает темпа и глубины состава.

Факты о командах

«Бавария»

Побеждает в 4 последних матчах Бундеслиги

Забивает в 19 последних матчах Бундеслиги

В последних 5 играх забила 16 голов

В очных встречах: 5 побед подряд над «Боруссией М»

«Бавария» забивает в 8 последних матчах против этого соперника

«Бавария» не пропускает в 3 последних матчах против этого соперника

«Боруссия М»

Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах Бундеслиги

В последних 5 играх забила 4 гола

В последних 5 играх пропустила 7 голов

Прогноз на матч «Бавария» – «Боруссия М»

Матч выглядит как классическая история про лидера, который много и стабильно забивает, против соперника с проблемным выездом и не самой острой атакой на дистанции. «Бавария» сейчас на мощном ходу, а очные встречи последнего времени дополнительно усиливают ожидание уверенного результата хозяев.

С учетом средней результативности мюнхенцев (3.20 гола за матч на отрезке из 5 игр) логично рассматривать не только победу, но и рынки через тоталы и форы.

Рекомендованные ставки: