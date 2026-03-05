Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Бавария» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.55

05 марта 2026 8:43
Бавария - Боруссия М
06 мар. 2026, пятница 22:30 | Германия. Бундеслига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Фора «Баварии» (–2)
Сделать ставку

6 марта в 25 туре Бундеслиги лидер чемпионата «Бавария» примет «Боруссию М». По таблице и динамике результатов фаворит очевиден: мюнхенцы идут первыми, забивают больше всех и держат победную серию, тогда как гости нестабильны и слабо выглядят на выезде.

«Бавария»

После 24 туров у «Баварии» 63 очка и первое место. Команда набрала максимальный ход в чемпионате: 4 победы подряд в Бундеслиге и 5 побед подряд во всех турнирах. Важнейший маркер формы – результативность: 16 голов за последние 5 матчей и серия из 19 игр в Бундеслиге с забитыми мячами.

«Бавария» – лучшая по атаке (88 голов за 24 тура) и по разнице мячей (65), а Харри Кейн остается главным завершителем – 48 голов в 42 матчах. На своем поле мюнхенцы регулярно начинают с давления и часто снимают вопросы по исходу еще до перерыва.

«Боруссия М»

«Боруссия М» после 24 туров набрала 25 очков и занимает 12 место. Победа над «Унионом» (1:0) немного улучшила настроение, но общая картинка у команды более сдержанная: в последних 5 матчах – 4 забитых и 7 пропущенных.

На выезде проблемы затяжные: «Боруссия М» не выигрывает в 7 последних гостевых матчах Бундеслиги. В атаке многое завязано на Харисе Табаковиче (13 голов в 26 матчах), но в матчах против топов команде часто не хватает темпа и глубины состава.

Факты о командах

«Бавария»

  • Побеждает в 4 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 19 последних матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх забила 16 голов
  • В очных встречах: 5 побед подряд над «Боруссией М»
  • «Бавария» забивает в 8 последних матчах против этого соперника
  • «Бавария» не пропускает в 3 последних матчах против этого соперника

«Боруссия М»

  • Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх забила 4 гола
  • В последних 5 играх пропустила 7 голов

Прогноз на матч «Бавария» – «Боруссия М»

Матч выглядит как классическая история про лидера, который много и стабильно забивает, против соперника с проблемным выездом и не самой острой атакой на дистанции. «Бавария» сейчас на мощном ходу, а очные встречи последнего времени дополнительно усиливают ожидание уверенного результата хозяев.

С учетом средней результативности мюнхенцев (3.20 гола за матч на отрезке из 5 игр) логично рассматривать не только победу, но и рынки через тоталы и форы.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Баварии» (–2 – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5

1.55
Фора «Баварии» (–2)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Боруссия М Бавария
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 