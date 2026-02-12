13 февраля в 22-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на «Сигнал Идуна Парк» примет «Майнц». Хозяева, уверенно идущие на втором месте, будут стремиться сохранить давление на лидера. Гости, набравшие отличную форму и одержавшие 3 победы подряд, попытаются прервать неудачную серию в Дортмунде. Матч обещает быть результативным и напряженным.

«Боруссия Д»

Дортмундцы находятся в отличной форме, одержав 5 побед подряд в Бундеслиге. Главный козырь «шмелей» – феноменальная атака: команда забивает в 20 последних матчах чемпионата подряд. Серу Гирасси с 17 голами – один из лучших бомбардиров лиги. Однако оборона «Боруссии» не идеальна: команда пропускает в 3 последних матчах (1.40 в среднем). Дома «Боруссия» традиционно сильна и не проигрывает «Майнцу» в 5 последних встречах на своем поле.

«Майнц»

«Майнц» переживает неожиданный подъем, выиграв 3 последних матча в Бундеслиге. Команда демонстрирует впечатляющую атакующую игру: 2.00 гола в среднем за последние 5 матчей. Надим Амири с 14 голами – главная ударная сила гостей. Оборона «Майнца» также выглядит надежно (1.00 пропуска в среднем). Исторически «Майнц» умеет забивать «Боруссии» (в 6 из 8 последних встреч), но в Дортмунде побеждает крайне редко.

Факты о командах:

«Боруссия Д»

5 побед подряд в Бундеслиге.

Забивает в 20 последних матчах подряд.

Не проигрывает «Майнцу» дома в 5 последних встречах.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

2-е место в турнире (48 очков).

«Майнц»

3 победы подряд в Бундеслиге.

Забивает в 6 последних матчах (2.00 в среднем).

Забивает «Боруссии» в 6 из 8 последних встреч.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

14-е место в турнире (21 очко).

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Майнц»

Матч двух команд в отличной форме с акцентом на атаку. «Боруссия» явный фаворит благодаря домашним стенам, длительной победной серии и историческому преимуществу в Дортмунде. Однако «Майнц» сейчас находится на подъеме, уверен в своих силах и стабильно забивает, в том числе и «Боруссии». Учитывая атакующий потенциал обеих команд и уязвимость обороны хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Боруссии» в результативном матче с голами обеих сторон.

Рекомендованные ставки: