«Ренн» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 13 февраля 2026 с коэффициентом 2.05

12 февраля 2026 8:21
Ренн - ПСЖ
13 февр. 2026, пятница 21:00 | Франция. Лига 1, 22 тур
2.05
Фора «ПСЖ» (-1.5)
13 февраля в 22-м туре Лиги 1 «Ренн» примет «ПСЖ». Это противостояние команд, находящихся в абсолютно разных состояниях. Хозяева переживают глубочайший кризис, проиграв 4 матча подряд и пропуская в среднем почти 3 гола за игру. Гости, напротив, уверенно лидируют в чемпионате, демонстрируя лучшую атаку лиги и побеждая в 7 последних турах. Разница в классе и форме колоссальна.

«Ренн»

Бретонский клуб находится в состоянии полного игрового коллапса. Команда проиграла 4 последних матча во всех турнирах, а в чемпионате потерпела 3 поражения подряд. Атака «Ренна» практически нефункциональна: всего 2 забитых гола в последних 5 играх (0.40 в среднем). Оборона же откровенно разгромлена: 13 пропущенных голов за тот же отрезок (2.60 в среднем). Психологическое давление усугубляется историей личных встреч с ПСЖ, где парижане победили в 4 последних матчах.

«ПСЖ»

Парижский гранд находится в великолепной форме и уверенно движется к очередному чемпионству. Команда одержала 7 побед подряд в Лиге 1, забивает в 6 последних матчах и имеет лучшую атаку турнира (48 голов в 21 матче). Усман Дембеле – лидер атакующих действий. ПСЖ стабильно разбирается с «Ренном», забивая в 6 последних очных встречах. Даже в гостях парижане выглядят непробиваемыми для текущей формы хозяев.

Факты о командах:

«Ренн»

  • 4 поражения подряд во всех турнирах.
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 2.60 гола за игру.
  • Пропускает в 6 последних матчах.
  • 6-е место в турнире (31 очко).

«ПСЖ»

  • 7 побед подряд в Лиге 1.
  • Забивает в 6 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Побеждает в 4 последних очных встречах.
  • Лучшая атака Лиги 1 (48 голов).
  • 1-е место в турнире (51 очко).

Прогноз на матч «Ренн» – «ПСЖ»

Контраст в форме, классе и психологическом состоянии настолько велик, что исход матча практически не вызывает сомнений. «Ренн» не просто в кризисе – команда разгромлена и деморализована, о чем говорят 13 пропущенных голов в 5 матчах. ПСЖ, напротив, на пике формы, имеет лучшую атаку лиги и четко понимает, как вскрывать оборону «Ренна». Ожидается уверенная победа гостей с разницей в 2 и более мяча, а также с высокой вероятностью сухого матча, учитывая нефункциональную атаку хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «ПСЖ» (-1.5) – коэффициент 2.05.
  • Инд. тотал «ПСЖ» больше 1.5 – коэффициент 1.50.

2.05
Фора «ПСЖ» (-1.5)
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 ПСЖ Ренн
18+
