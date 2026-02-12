13 февраля в 22-м туре Лиги 1 «Ренн» примет «ПСЖ». Это противостояние команд, находящихся в абсолютно разных состояниях. Хозяева переживают глубочайший кризис, проиграв 4 матча подряд и пропуская в среднем почти 3 гола за игру. Гости, напротив, уверенно лидируют в чемпионате, демонстрируя лучшую атаку лиги и побеждая в 7 последних турах. Разница в классе и форме колоссальна.

«Ренн»

Бретонский клуб находится в состоянии полного игрового коллапса. Команда проиграла 4 последних матча во всех турнирах, а в чемпионате потерпела 3 поражения подряд. Атака «Ренна» практически нефункциональна: всего 2 забитых гола в последних 5 играх (0.40 в среднем). Оборона же откровенно разгромлена: 13 пропущенных голов за тот же отрезок (2.60 в среднем). Психологическое давление усугубляется историей личных встреч с ПСЖ, где парижане победили в 4 последних матчах.

«ПСЖ»

Парижский гранд находится в великолепной форме и уверенно движется к очередному чемпионству. Команда одержала 7 побед подряд в Лиге 1, забивает в 6 последних матчах и имеет лучшую атаку турнира (48 голов в 21 матче). Усман Дембеле – лидер атакующих действий. ПСЖ стабильно разбирается с «Ренном», забивая в 6 последних очных встречах. Даже в гостях парижане выглядят непробиваемыми для текущей формы хозяев.

Факты о командах:

«Ренн»

4 поражения подряд во всех турнирах.

Забивает в среднем 0.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 2.60 гола за игру.

Пропускает в 6 последних матчах.

6-е место в турнире (31 очко).

«ПСЖ»

7 побед подряд в Лиге 1.

Забивает в 6 последних матчах (2.00 в среднем).

Побеждает в 4 последних очных встречах.

Лучшая атака Лиги 1 (48 голов).

1-е место в турнире (51 очко).

Прогноз на матч «Ренн» – «ПСЖ»

Контраст в форме, классе и психологическом состоянии настолько велик, что исход матча практически не вызывает сомнений. «Ренн» не просто в кризисе – команда разгромлена и деморализована, о чем говорят 13 пропущенных голов в 5 матчах. ПСЖ, напротив, на пике формы, имеет лучшую атаку лиги и четко понимает, как вскрывать оборону «Ренна». Ожидается уверенная победа гостей с разницей в 2 и более мяча, а также с высокой вероятностью сухого матча, учитывая нефункциональную атаку хозяев.

Рекомендованные ставки: