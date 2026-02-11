12 февраля в Саудовской Аравии состоится матч 22 тура Высшей лиги между командами «Аль-Хазм» и «Аль-Охдуд». В текущем сезоне обе команды демонстрируют нестабильные результаты, и матч обещает быть конкурентным, особенно с учетом важности очков.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» набрал 21 очко после 20 туров и находится на 12 месте. Команда забивает в среднем 1.00 гол за матч в последних 5 играх, но при этом пропускает 2.00 гола за матч. У команды есть проблемы в обороне, что делает их уязвимыми, несмотря на неплохие атакующие действия. На фоне своей оборонительной нестабильности, «Аль-Хазм» не может победить в последних 3 матчах.

«Аль-Охдуд»

«Аль-Охдуд» находится в более сложной ситуации, набрав лишь 10 очков и находясь на 17 месте в турнирной таблице. Команда не может выиграть в 6 последних матчах и в последних играх продолжает страдать от пропущенных голов, несмотря на неплохую атаку. В последних 5 играх они забивают 0.80 гола в среднем за матч, но пропускают 2.40 гола. Очевидно, что их проблемы в обороне и недостаток результативности в атаке делают их уязвимыми, особенно в матчах против более сильных соперников.

Факты о командах:

«Аль-Хазм»

Не может выиграть в 3 последних матчах.

Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 играх.

Не пропустил в 5 из 7 последних матчей на домашнем стадионе.

«Аль-Охдуд»

Не может выиграть в 6 последних матчах.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 2.40 гола за игру в последних 5 матчах.

Страдает от нестабильной обороны и уязвимости на выезде.

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Охдуд»

С учетом текущей формы обеих команд и статистики, «Аль-Хазм» выглядит фаворитом в этом матче. Команда имеет лучшие результаты в атаке и обороне по сравнению с «Аль-Охдуд», который демонстрирует проблемы как в нападении, так и в защите. Несмотря на нестабильность, «Аль-Хазм» имеет хорошие шансы на победу, особенно с учетом домашнего поля.

Рекомендованные ставки: