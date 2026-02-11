Введите ваш ник на сайте
«Дамак» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 12 февраля 2026 с коэффициентом 1.92

11 февраля 2026 9:27
Дамак - Аль-Таавун
12 февр. 2026, четверг 18:45 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
1.92
Победа «Аль-Таавуна»
12 февраля в рамках 22 тура Саудовской Аравии в Высшей лиге состоится матч между командами «Дамак» и «Аль-Таавун». Оба клуба демонстрируют разные результаты, что делает этот матч интересным с точки зрения аналитики и прогнозирования.

«Дамак»

«Дамак» не может выиграть в последних 9 матчах, что является тревожным сигналом для команды. Тем не менее, клуб продолжает забивать – в последних 5 играх они забили 2 гола, но и пропускают достаточно часто (в среднем 1.80 гола за игру). На текущий момент команда занимает 15 место в таблице, что также указывает на сложные результаты в чемпионате. Несмотря на это, «Дамак» сохраняет шансы на улучшение положения, особенно играя на домашнем стадионе.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» находится в более стабильной форме, занимая 5 место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забивает в среднем 1.00 гола за игру, но также пропускает в среднем 1.00 гола за матч. Команда не выигрывает в последних двух играх, что сказывается на ее моральном состоянии, но в целом они показывают уверенность в атаки и имеют хороший состав. «Аль-Таавун» традиционно хорошо выглядит в матчах против «Дамака», не проигрывая в последних 9 встречах.

Факты о командах

«Дамак»

  • Дамак не выигрывает в 9 последних матчах
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру

«Аль-Таавун»

  • Победа в 3 из 5 последних матчей
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 4 последних матчах против «Дамака»
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Таавун»

Судя по статистике, «Дамак» на текущий момент не способен продемонстрировать стабильные результаты, в то время как «Аль-Таавун» хоть и пропускает, но имеет на порядок более сбалансированную игру. В последних встречах против «Дамака» «Аль-Таавун» одерживал победы, и на основе текущей формы мы ожидаем, что гости возьмут три очка в этом матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Таавун» – коэффициент 1.92
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.92
Победа «Аль-Таавуна»
Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Дамак
