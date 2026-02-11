Матч 26 тура Премьер-лиги Англии между «Брентфордом» и «Арсеналом» обещает быть интересным, поскольку обе команды играют в атакующем стиле, но с разной степенью стабильности. «Брентфорд» показывает хороший результат на своем стадионе, однако «Арсенал» – лидер турнира и фаворит этой встречи.

«Брентфорд»

Команда из Лондона идет в середине таблицы с 39 очками и занимает 7-е место. В последних пяти матчах «Брентфорд» забил 6 голов, однако также имеет проблемы с обороной, пропустив 6 мячей за тот же период. Несмотря на неудачи в последних играх, команда не проигрывает дома в 7 из 9 матчей и будет стремиться на своей арене удержать положительный результат. Игор Тиаго – главный бомбардир команды, но коллектив нуждается в большей атакующей результативности для борьбы с такими командами как «Арсенал».

«Арсенал»

«Арсенал» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 56 очков после 25 туров. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире, и в последних пяти играх забила 13 голов. В обороне они также показывают хорошие результаты, пропустив 5 голов за последние пять матчей. «Арсенал» не проигрывает в последних четырех матчах, и в целом они продемонстрировали уверенную игру на выезде, не проигрывая в 7 из 9 последних встреч. Виктор Дьокереш и команда в целом продолжают быть одним из самых опасных коллективов в Англии.

Факты о командах

«Брентфорд»

Победы в 7 из 9 последних домашних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Не выигрывает в 4 последних матчах против топ-5 команд

«Арсенал»

Победы в 4 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Арсенал»

«Арсенал» – фаворит этой встречи, и их текущая форма не оставляет сомнений в том, что они будут доминировать в атаке. «Брентфорд» постарается сопротивляться, но, скорее всего, не сможет помешать атакующему потенциалу «Арсенала». Тем не менее, учитывая уязвимости в обороне обеих команд, встреча обещает быть результативной.

Рекомендованные ставки: