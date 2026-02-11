Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брентфорд» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 12 февраля 2026 с коэффициентом 2.31

11 февраля 2026 8:59
Брентфорд - Арсенал
12 февр. 2026, четверг 23:00 | Англия. Премьер-лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
2.31
Победа «Арсенала» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

Матч 26 тура Премьер-лиги Англии между «Брентфордом» и «Арсеналом» обещает быть интересным, поскольку обе команды играют в атакующем стиле, но с разной степенью стабильности. «Брентфорд» показывает хороший результат на своем стадионе, однако «Арсенал» – лидер турнира и фаворит этой встречи.

«Брентфорд»

Команда из Лондона идет в середине таблицы с 39 очками и занимает 7-е место. В последних пяти матчах «Брентфорд» забил 6 голов, однако также имеет проблемы с обороной, пропустив 6 мячей за тот же период. Несмотря на неудачи в последних играх, команда не проигрывает дома в 7 из 9 матчей и будет стремиться на своей арене удержать положительный результат. Игор Тиаго – главный бомбардир команды, но коллектив нуждается в большей атакующей результативности для борьбы с такими командами как «Арсенал».

«Арсенал»

«Арсенал» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 56 очков после 25 туров. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире, и в последних пяти играх забила 13 голов. В обороне они также показывают хорошие результаты, пропустив 5 голов за последние пять матчей. «Арсенал» не проигрывает в последних четырех матчах, и в целом они продемонстрировали уверенную игру на выезде, не проигрывая в 7 из 9 последних встреч. Виктор Дьокереш и команда в целом продолжают быть одним из самых опасных коллективов в Англии.

Факты о командах

«Брентфорд»

  • Победы в 7 из 9 последних домашних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Не выигрывает в 4 последних матчах против топ-5 команд

«Арсенал»

  • Победы в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Арсенал»

«Арсенал» – фаворит этой встречи, и их текущая форма не оставляет сомнений в том, что они будут доминировать в атаке. «Брентфорд» постарается сопротивляться, но, скорее всего, не сможет помешать атакующему потенциалу «Арсенала». Тем не менее, учитывая уязвимости в обороне обеих команд, встреча обещает быть результативной.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.31
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85

2.31
Победа «Арсенала» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Арсенал Брентфорд
Другие прогнозы
12.02.2026
18:45
1.92
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Дамак - Аль-Таавун
Победа «Аль-Таавуна»
12.02.2026
20:30
1.92
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Хазм - Аль-Охдуд
Победа «Аль-Хазма»
12.02.2026
23:00
2.31
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брентфорд - Арсенал
Победа «Арсенала» и тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 