14 февраля в 22-м туре Бундеслиги сыграют «Айнтрахт» и «Боруссия» Менхенгладбах. Матч во Франкфурте начнется в 17:30 (мск).

«Айнтрахт»

Команда Альберта Риеры с 28 очками занимает 8-е место в Бундеслиге. «Айнтрахт» добыл 7 побед, 7 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 41:46.

Последние результаты:

06.02.26 «Унион» – «Айнтрахт» – 1:1;

31.01.26 «Айнтрахт» – «Байер» – 1:3;

28.01.26 «Айнтрахт» – «Тоттенхэм» – 0:2.

«Боруссия» М

«Боруссия» набрала 22 очка и занимает 12-е место. Подопечные Ойгена Полянски добыли 5 побед, 7 ничьих и потерпели 9 поражений, разница мячей – 25:34.

Предыдущие результаты:

07.02.26 «Боруссия» М – «Байер» – 1:1;

31.01.26 «Вердер» – «Боруссия» М – 1:1;

25.01.26 «Боруссия» М – «Штутгарт» – 0:3.

Очные встречи

27.09.25 «Боруссия» М – «Айнтрахт» – 4:6;

08.02.25 «Боруссия» М – «Айнтрахт» – 1:1;

30.10.24 «Айнтрахт» – «Боруссия» М – 2:1.

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Боруссия» М

Последний раз «Боруссия» побеждала «Айнтрахт» в апреле 2021 года. Чего ждать от команд сейчас – неизвестно. «Айнтрахт» идет на 9-матчевой серии без побед, «Боруссия» – на 5-матчевой. Отдаем предпочтение «Айнтрахту» – после вылета из ЛЧ команде пора хоть как-то исправлять дела в чемпионате.