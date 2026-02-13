Введите ваш ник на сайте
«Айнтрахт» – «Боруссия» М: прогноз на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 1.95

13 февраля 2026 10:41
Айнтрахт - Боруссия М
14 февр. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 22 тур
1.95
П1
14 февраля в 22-м туре Бундеслиги сыграют «Айнтрахт» и «Боруссия» Менхенгладбах. Матч во Франкфурте начнется в 17:30 (мск).

«Айнтрахт»

Команда Альберта Риеры с 28 очками занимает 8-е место в Бундеслиге. «Айнтрахт» добыл 7 побед, 7 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 41:46.

Последние результаты:

  • 06.02.26 «Унион» – «Айнтрахт» – 1:1;
  • 31.01.26 «Айнтрахт» – «Байер» – 1:3;
  • 28.01.26 «Айнтрахт» – «Тоттенхэм» – 0:2.

«Боруссия» М

«Боруссия» набрала 22 очка и занимает 12-е место. Подопечные Ойгена Полянски добыли 5 побед, 7 ничьих и потерпели 9 поражений, разница мячей – 25:34.

Предыдущие результаты:

  • 07.02.26 «Боруссия» М – «Байер» – 1:1;
  • 31.01.26 «Вердер» – «Боруссия» М – 1:1;
  • 25.01.26 «Боруссия» М – «Штутгарт» – 0:3.

Очные встречи

  • 27.09.25 «Боруссия» М – «Айнтрахт» – 4:6;
  • 08.02.25 «Боруссия» М – «Айнтрахт» – 1:1;
  • 30.10.24 «Айнтрахт» – «Боруссия» М – 2:1.

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Боруссия» М

Последний раз «Боруссия» побеждала «Айнтрахт» в апреле 2021 года. Чего ждать от команд сейчас – неизвестно. «Айнтрахт» идет на 9-матчевой серии без побед, «Боруссия» – на 5-матчевой. Отдаем предпочтение «Айнтрахту» – после вылета из ЛЧ команде пора хоть как-то исправлять дела в чемпионате.

  • Прогноз – П1 с кф. 1.95.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 8.50.

1.95
П1
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Боруссия М Айнтрахт
