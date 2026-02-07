Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Утрехт» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 февраля 2026 с коэффициентом 2.15

07 февраля 2026 10:05
Утрехт - Фейеноорд
08 февр. 2026, воскресенье 14:15 | Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа Фейеноорда
Сделать ставку

В матче 22-го тура Эредивизи «Утрехт» на стадионе «Стад Галгенваард» принимает один из грандов нидерландского футбола – «Фейеноорд». Хозяева (13-е место, 24 очка) находятся в глубоком кризисе и борются за сохранение места в лиге, в то время как гости (2-е место, 39 очков) стремятся набрать очки в гонке за чемпионство после обидного поражения от «ПСВ». Матч представляет собой классическое противостояние аутсайдера и топ-клуба.

«Утрехт»

Команда переживает один из худших периодов в сезоне, не побеждая в 8 последних матчах чемпионата. Главные проблемы – катастрофическая оборона, пропускающая в 9 матчах подряд (в среднем 2.00 гола за игру), и слабая атака, забивающая в среднем лишь 0.80 гола. Лучший бомбардир Виктор Йенсен (11 голов) не может вытащить команду в одиночку. Дома «Утрехт» выглядит беззубым и уязвимым.

«Фейеноорд»

Несмотря на недавнее поражение от «ПСВ», «Фейеноорд» остается одной из сильнейших команд лиги с лучшим снайпером Аясе Уэда (19 голов). Команда обладает мощнейшей атакой, забивая в среднем 2.20 гола за игру, но при этом имеет серьезные проблемы в обороне, пропуская в 12 матчах подряд (в среднем 2.20 гола). На выезде «Фейеноорд» не побеждает 5 матчей, что является его слабым местом.

Факты о командах:

«Утрехт»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах Эредивизи и пропускает в 9 матчах подряд.
  • Имеет одну из самых слабых атак (0.80 гола в среднем) и самую худшую оборону (2.00 пропуска в среднем) в лиге по текущей форме.
  • Забивает «Фейеноорду» в 9 из 11 последних очных встреч, несмотря на свои общие проблемы.

«Фейеноорд»

  • Забивает «Утрехту» в 25 последних матчах подряд – абсолютное историческое доминирование.
  • Обладает мощной атакой (2.20 гола в среднем), но крайне нестабильной обороной (2.20 пропуска в среднем).
  • Не побеждает в гостях в 5 последних матчах чемпионата.

Прогноз на матч «Утрехт» – «Фейеноорд»

Анализ данных предвещает результативный матч с уверенной победой фаворита, но с важной оговоркой. «Фейеноорд» обладает подавляющим преимуществом в классе и, что ключевое, историческим: команда забивала «Утрехту» в 25 матчах подряд. Противостоять атаке с Уэдой слабой обороне хозяев, пропускающей в среднем 2.00 гола за игру, будет невероятно сложно. Однако у «Фейеноорда» есть своя ахиллесова пята – такая же уязвимая оборона (2.20 пропуска в среднем) и плохая выездная форма (без побед в 5 матчах). Это дает «Утрехту», который исторически забивает этому сопернику, шанс отличиться. Ожидается, что «Фейеноорд», мотивированный поражением от «ПСВ» и необходимостью догонять лидера, будет доминировать. Их атака должна легко находить бреши в слабой защите хозяев. Но и «Утрехт», скорее всего, воспользуется ошибками гостей в обороне и забьет свой традиционный гол в этом противостоянии. Прогнозируется победа «Фейеноорда» в матче с обоюдными голами и высоким тоталом голов, учитывая оборонительные проблемы обеих команд.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Фейеноорда – коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.55

2.15
Победа Фейеноорда
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие Фейеноорд Утрехт
Другие прогнозы
10.02.2026
10:00
1.95
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит - ЦСКА
Победа «Зенита»
10.02.2026
13:00
1.80
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Виссел Кобе - Сеул
Обе забьют – ДА
10.02.2026
15:15
2.23
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Шанхай Шэньхуа - Матида Зельвия
Победа «Матида Зельвия»
10.02.2026
19:00
1.75
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
Трактор - Аль-Садд
Тотал меньше 2.5 голов
10.02.2026
22:30
2.85
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм - Ньюкасл
Победа «Тоттенхэма»
10.02.2026
22:30
2.10
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси - Лидс
Победа «Челси» и тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 