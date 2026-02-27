28 февраля в 22-м туре Первой лиги сыграют «Нефтехимик» и «Уфа». Игра в Нижнекамске начнется в 17:30 (мск).

«Нефтехимик»

Команда Кирилла Новикова с 28 очками занимает 9-е место. В межсезонье команда провела 5 товарищеских матчей, в которых одержала 1 победу при 3 ничьих и 1 поражении.

Последние результаты:

17.02.26 «Нефтехимик» – «Текстильщик» – 1:1;

13.02.26 «Нефтехимик» – «Динамо» СПб – 1:1;

07.02.26 «Нефтехимик» – «Динамо» Киров – 6:2.

«Уфа»

«Уфа» набрала 20 очков и занимает 16-е место. Подопечные Омари Тетрадзе в межсезонье добыли 2 победы при 1 ничьей и 2 поражениях. В 4 из 5 матчей «Уфы» было забито 3 более голов.

Предыдущие результаты:

19.02.26 «Уфа» – «Каспий» – 1:0;

16.02.26 «Уфа» – «Актобе» – 4:1;

14.02.26 «Спартак» Кострома – «Уфа» – 2:0.

Очные встречи

30.10.25 «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:1, пен. 1:3;

25.10.25 «Уфа» – «Нефтехимик» – 3:2;

04.05.25 «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0.

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Уфа»

«Нефтехимик» перед зимней паузой выдал серию из 5 матчей без поражений, а «Уфа», наоборот, добыла лишь 1 очко в 4 турах и упала в зону вылета. Хозяева выглядят фаворитами, но нужно делать скидку на физическое состояние футболистов после паузы.