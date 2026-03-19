20 марта в 02:00 по московскому времени состоится матч чемпионата Бразилии, в котором «Фламенго» примет «Ремо». Хозяева подходят к игре в отличной форме и идут в верхней части таблицы, тогда как гости переживают тяжелый старт сезона и уже оказались в зоне вылета. По текущим раскладам «Фламенго» выглядит явным фаворитом, особенно с учетом качества атаки и уверенности в обороне.

«Фламенго»

После 5 туров «Фламенго» набрал 10 очков и занимает 6 место. Команда находится на серии из трех побед подряд в Серии A и в целом выиграла 4 последних матча. В прошлом туре клуб уверенно разобрался с «Ботафого» со счетом 3:0, еще раз подтвердив отличное состояние линии атаки. За 5 последних матчей «Фламенго» забил 15 мячей, а лучший бомбардир команды Педро Абреу уже отметился 8 голами в 18 встречах. При этом оборона тоже работает надежно: в 5 последних матчах пропущено только 3 мяча, а в 4 последних играх команда вовсе не пропускала.

«Ремо»

«Ремо» после 6 туров набрал лишь 3 очка и идет на 19 месте. Команда не может победить уже 6 матчей подряд в Серии A и заметно уступает сопернику по качеству игры впереди. В 5 последних встречах «Ремо» забил только 2 мяча, а средняя результативность команды составляет 0.40 гола за матч. Лучший бомбардир Алеф Манга забил 2 мяча в 6 играх, но поддержки в атаке пока явно не хватает. На выезде «Ремо» смотрится особенно тяжело, а серия с пропущенными мячами в чемпионате только усиливает давление перед поездкой к одному из фаворитов.

Факты о командах:

«Фламенго»

Побеждает в 4 последних матчах

Побеждает в 3 последних матчах Серии A

Забивает в 13 последних матчах Серии A

Не пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 3.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Побеждает «Ремо» в 3 последних очных матчах

Не пропускает в 3 последних матчах против «Ремо»

«Ремо»

Не выигрывает в 6 последних матчах Серии A

Пропускает в 6 последних матчах Серии A

Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

После 6 туров находится на 19 месте

Проиграл 2 последних матча чемпионата без забитых мячей

Прогноз на матч «Фламенго» – «Ремо»

По имеющимся данным здесь просматривается заметный перевес хозяев. «Фламенго» идет на мощной серии, много забивает, уверенно чувствует себя в матчах против менее статусных соперников и при этом почти не дает шансов у своих ворот. «Ремо», напротив, слабо выглядит в атаке, мало создает и слишком часто оказывается в роли догоняющего.

С учетом текущей формы команд, положения в таблице и статистики очных встреч, «Фламенго» должен контролировать ход матча с первых минут. У гостей могут возникнуть большие проблемы с выходом из обороны, а хозяева вполне способны довести дело до уверенной победы даже без обмена голами. Наиболее логично здесь смотрятся ставки, связанные с преимуществом «Фламенго» и невысокой результативностью «Ремо».

