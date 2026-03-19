«Атырау» – «Женис»: прогноз и ставки на матч 20 марта 2026 с коэффициентом 2.95

19 марта 2026 9:44
Атырау - Женис
20 мар. 2026, пятница 14:00 | Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
20 марта пройдет матч 3 тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Атырау» примет «Женис». Обе команды находятся в затяжном кризисе результатов, что делает предстоящую встречу принципиальной с точки зрения борьбы за первые очки и психологическое преимущество.

«Атырау»

Команда переживает непростой отрезок: «Атырау» не выигрывает уже 7 матчей подряд. В атаке наблюдаются серьезные проблемы – всего 3 забитых мяча за последние 5 игр. При этом оборона также не отличается надежностью: в среднем 2 пропущенных мяча за матч. Последняя игра против «Иртыша» (1:1) показала, что команда способна цепляться за результат, но стабильности по-прежнему не хватает.

«Женис»

Положение «Жениса» еще сложнее. Команда не выигрывает в 6 матчах подряд и регулярно допускает ошибки в обороне – пропускает уже в 15 матчах кряду. В последних 5 играх коллектив забил всего 2 мяча, при этом пропустил 13. Даже несмотря на то, что «Женис» периодически забивает «Атырау» в очных встречах, текущая форма вызывает серьезные опасения.

Факты о командах:

«Атырау»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • 2 ничьи в последних матчах чемпионата

«Женис»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем: 0.40 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 15 матчах подряд
  • Забивает «Атырау» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Атырау» – «Женис»

Обе команды находятся в слабой форме, но «Атырау» выглядит чуть более организованным коллективом, особенно на своем поле. «Женис» испытывает серьезные проблемы в обороне и регулярно допускает результативные ошибки.

При этом низкая результативность обеих команд может сказаться на характере игры – велика вероятность осторожного матча с ограниченным количеством голевых моментов. Тем не менее, у хозяев больше шансов воспользоваться слабостями соперника.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Атырау» – коэффициент 2.95
  • Тотал меньше 2.5

2.95
Победа «Атырау»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Другие прогнозы
19.03.2026
14:00
1.40
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия - Динамо К
Фора «Динамо» (-1)
19.03.2026
16:00
3.45
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор - Карагюмрюк
Ничья
19.03.2026
18:30
1.75
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов - Локомотив
Обе забьют – ДА
19.03.2026
19:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Металлист 1925 - Полтава
Фора «Металлиста 1925» (-1.5)
19.03.2026
20:00
1.77
Турция. Суперлига, 27 тур
Коньяспор - Генчлербирлиги
Победа «Коньяспора»
19.03.2026
20:00
2.30
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ - Касымпаша
«Бешикташ» не пропустит
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
