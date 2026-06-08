9 июня 2026 года в 14:30 сборные Филиппин и Мьянмы сыграют в товарищеском матче.
Филиппины
Филиппины находятся в отличной форме: команда не проигрывает в 7 последних матчах и забивает в 8 последних. Атака просто фантастическая – 3.00 гола в среднем за 5 игр (15 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 0.80 в среднем, но филиппинцы пропускают в 7 из 9 последних матчей. В прошлом матче разгром Гуама (5:1). История встреч с Мьянмой у хозяев положительная: забивают в 3 последних очных матчах.
Мьянма
Мьянма также в неплохой атакующей форме: команда побеждает в 3 последних матчах, забивает в 3 последних. Атака мощная – 2.20 гола в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах). Но оборона дырявая – 2.20 пропущенных, причeм мьянманцы пропускают в 6 последних матчах. В прошлом матче разгром Гуама (6:1). Гости умеют забивать, но и много пропускают.
Факты о командах
Филиппины
- 7 матчей без поражений
- За 5 матчей: 3.00 забито, 0.80 пропущено
- Забивают в 8 последних матчах
- Пропускают в 7 из 9 матчей
- Разгром Гуама (5:1)
- Забивают Мьянме в 3 последних встречах
Мьянма
- 3 победы подряд
- За 5 матчей: 2.20 забито, 2.20 пропущено
- Забивают в 3 последних матчах
- Пропускают в 6 последних матчах
- Разгром Гуама (6:1)
Прогноз на матч Филиппины – Мьянма
Встречаются две команды с мощными атаками и слабой обороной. Филиппины дома – фавориты, но Мьянма умеет забивать. Ожидается результативная перестрелка с обменом голами. Хозяева должны побеждать.
Рекомендованные ставки
- Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.85
- Обе забьют – да