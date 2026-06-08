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Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85

08 июня 2026 8:05
Филиппины - Мьянма
09 июн. 2026, вторник 14:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.85
Тотал голов больше 2.5
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9 июня 2026 года в 14:30 сборные Филиппин и Мьянмы сыграют в товарищеском матче.

Филиппины

Филиппины находятся в отличной форме: команда не проигрывает в 7 последних матчах и забивает в 8 последних. Атака просто фантастическая – 3.00 гола в среднем за 5 игр (15 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 0.80 в среднем, но филиппинцы пропускают в 7 из 9 последних матчей. В прошлом матче разгром Гуама (5:1). История встреч с Мьянмой у хозяев положительная: забивают в 3 последних очных матчах.

Мьянма

Мьянма также в неплохой атакующей форме: команда побеждает в 3 последних матчах, забивает в 3 последних. Атака мощная – 2.20 гола в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах). Но оборона дырявая – 2.20 пропущенных, причeм мьянманцы пропускают в 6 последних матчах. В прошлом матче разгром Гуама (6:1). Гости умеют забивать, но и много пропускают.

Факты о командах

Филиппины

  • 7 матчей без поражений
  • За 5 матчей: 3.00 забито, 0.80 пропущено
  • Забивают в 8 последних матчах
  • Пропускают в 7 из 9 матчей
  • Разгром Гуама (5:1)
  • Забивают Мьянме в 3 последних встречах

Мьянма

  • 3 победы подряд
  • За 5 матчей: 2.20 забито, 2.20 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Пропускают в 6 последних матчах
  • Разгром Гуама (6:1)

Прогноз на матч Филиппины – Мьянма

Встречаются две команды с мощными атаками и слабой обороной. Филиппины дома – фавориты, но Мьянма умеет забивать. Ожидается результативная перестрелка с обменом голами. Хозяева должны побеждать.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – да

1.85
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Мьянма Филиппины
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