9 июня 2026 года в 14:30 сборные Филиппин и Мьянмы сыграют в товарищеском матче.

Филиппины

Филиппины находятся в отличной форме: команда не проигрывает в 7 последних матчах и забивает в 8 последних. Атака просто фантастическая – 3.00 гола в среднем за 5 игр (15 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 0.80 в среднем, но филиппинцы пропускают в 7 из 9 последних матчей. В прошлом матче разгром Гуама (5:1). История встреч с Мьянмой у хозяев положительная: забивают в 3 последних очных матчах.

Мьянма

Мьянма также в неплохой атакующей форме: команда побеждает в 3 последних матчах, забивает в 3 последних. Атака мощная – 2.20 гола в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах). Но оборона дырявая – 2.20 пропущенных, причeм мьянманцы пропускают в 6 последних матчах. В прошлом матче разгром Гуама (6:1). Гости умеют забивать, но и много пропускают.

Факты о командах

Филиппины

7 матчей без поражений

За 5 матчей: 3.00 забито, 0.80 пропущено

Забивают в 8 последних матчах

Пропускают в 7 из 9 матчей

Разгром Гуама (5:1)

Забивают Мьянме в 3 последних встречах

Мьянма

3 победы подряд

За 5 матчей: 2.20 забито, 2.20 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Пропускают в 6 последних матчах

Разгром Гуама (6:1)

Прогноз на матч Филиппины – Мьянма

Встречаются две команды с мощными атаками и слабой обороной. Филиппины дома – фавориты, но Мьянма умеет забивать. Ожидается результативная перестрелка с обменом голами. Хозяева должны побеждать.

Рекомендованные ставки