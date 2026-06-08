9 июня 2026 года в 03:00 сборные Омана и Кувейта сыграют в товарищеском матче.

Оман

Оман – явный фаворит. Команда не проигрывает в 5 из 6 последних домашних товарищеских матчей и имеет феноменальную историю встреч с Кувейтом: 5 побед подряд в очных матчах, причeм в 5 последних встречах оманцы не пропускают от кувейтцев и забивают в 6 последних. В прошлом матче победа над Мозамбиком (4:1). Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр, оборона пропускает 1.60.

Кувейт

Кувейт находится в кризисе, особенно на выезде: команда не может выиграть в 10 последних гостевых товарищеских матчах. Оборона катастрофическая: пропускают в 16 последних матчах, в среднем 2.20 гола за 5 игр. Атака при этом неплоха – 2.00 гола в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах), забивают в 3 последних матчах. В прошлом матче ничья с Таиландом (2:2). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Оман

Не проигрывают дома в 5 из 6 товарищеских матчей

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.60 пропущено

5 побед подряд над Кувейтом

Не пропускают от Кувейта в 5 последних встречах

Забивают Кувейту в 6 последних матчах

Победа над Мозамбиком (4:1)

Кувейт

10 гостевых товарищеских матчей без побед

За 5 матчей: 2.00 забито, 2.20 пропущено

Пропускают в 16 последних матчах

Забивают в 3 последних матчах

Ничья с Таиландом (2:2)

Прогноз на матч Оман – Кувейт

Оман имеет подавляющую историю встреч с Кувейтом, не пропускает от него уже 5 матчей и играет дома. Кувейт не выигрывает на выезде и много пропускает. Хозяева обязаны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки