9 июня 2026 года в 05:00 сборные Перу и Испании сыграют в товарищеском матче.

Перу

Перу находится в неплохой домашней форме: команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на своeм поле. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр (7 голов в 5 матчах), забивают в 6 из 8 последних матчей. Оборона пропускает 1.40 в среднем, причeм перуанцы пропускают в 3 последних матчах. В прошлом матче победа над Гаити (2:1). Однако против Испании шансов мало.

Испания

Испания – абсолютный фаворит. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и забивает в 17 из 19. Атака мощная – 2.00 гола в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче ничья с Ираком (1:1). Гости явные фавориты.

Факты о командах

Перу

Не проигрывают дома в 7 из 9 матчей

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 6 из 8 матчей

Пропускают в 3 последних матчах

Победа над Гаити (2:1)

Испания

9 матчей без поражений

За 5 матчей: 2.00 забито, 0.60 пропущено

Забивают в 17 из 19 матчей

Ничья с Ираком (1:1)

Прогноз на матч Перу – Испания

Испания – явный фаворит, Перу дома может дать бой, но вряд ли. Гости должны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки