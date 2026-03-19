20 марта в рамках 7 тура чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе» примет «Коринтианс». Обе команды подходят к этой встрече не в лучшем состоянии с точки зрения результатов, но при этом сохраняют шансы на очки за счет достаточно ровной игры. Хозяева цепляются за результат дома, а гости имеют преимущество по очным встречам, что делает матч достаточно непростым для прогноза.

«Шапекоэнсе»

После 5 туров «Шапекоэнсе» набрал 6 очков и занимает 14 место в таблице. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Гремио» (1:1), что можно считать неплохим результатом. Однако в целом текущий отрезок у хозяев не самый уверенный: в Серии A клуб не побеждает уже 4 матча подряд и пропускает в 5 последних турах. При этом атака команды не выглядит безнадежно – 6 голов за 5 последних матчей говорят о том, что свои моменты «Шапекоэнсе» все же находит. Дополнительный плюс перед этой встречей – уверенная домашняя серия: команда не проигрывает дома в 10 последних матчах.

«Коринтианс»

«Коринтианс» после 6 туров набрал 8 очков и идет на 9 месте. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Сантосом» (1:1), но в целом серия без побед в чемпионате уже достигла 3 матчей. Главная проблема гостей – невысокая результативность: всего 3 гола за 5 последних встреч. При этом оборона также не выглядит надежной, поскольку команда пропускает в 5 последних матчах. С другой стороны, именно «Коринтианс» имеет психологическое преимущество за счет личных встреч: он выиграл 5 последних матчей против «Шапекоэнсе», причем в каждом из них забивал и ни разу не пропустил.

Факты о командах:

«Шапекоэнсе»

Не может выиграть в 4 последних матчах Серии A

Пропускает в 5 последних матчах чемпионата

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает дома в 10 последних матчах

Сыграл 1:1 с «Гремио» в прошлом туре

«Коринтианс»

Не может выиграть в 3 последних матчах Серии A

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей в Серии A

Побеждает «Шапекоэнсе» в 5 последних очных матчах

Не пропускает от «Шапекоэнсе» в 5 последних очных встречах

Прогноз на матч «Шапекоэнсе» – «Коринтианс»

Матч выглядит довольно закрытым по сценарию. «Шапекоэнсе» дома играет цепко и редко уступает, но текущая форма команды не позволяет уверенно ставить на чистую победу хозяев. «Коринтианс», в свою очередь, имеет сильную статистику очных встреч, однако в последнее время сам создает не так много моментов и не отличается высокой результативностью.

Наиболее логичным вариантом здесь выглядит осторожная игра с минимальным количеством голевых эпизодов. Обе команды сейчас не в том состоянии, чтобы стабильно вскрывать организованную оборону соперника. При этом фактор личных встреч оставляет гостям неплохие шансы как минимум не проиграть.

