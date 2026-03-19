«Кызыл-Жар» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 20 марта 2026 с коэффициентом 2.95

19 марта 2026 9:07
Кызыл-Жар - Иртыш
20 мар. 2026, пятница 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.95
Победа «Иртыша»
Сделать ставку

20 марта состоится матч 3 тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Кызыл-Жар» на своем поле примет «Иртыш». Обе команды по-разному начали сезон: хозяева делают ставку на дисциплину в обороне, а гости демонстрируют яркую атакующую игру. Это противостояние стилей может определить исход встречи.

«Кызыл-Жар»

Команда начала сезон нестабильно: победа над «Каспием» сменилась поражением от «Улытау». «Кызыл-Жар» играет осторожно и делает акцент на обороне, что подтверждает статистика – всего 3 пропущенных мяча за последние 5 матчей. Однако атака выглядит слабо: лишь 3 забитых мяча за тот же период. В домашних матчах коллектив традиционно действует более уверенно, но испытывает проблемы с созданием моментов.

«Иртыш»

Гости выглядят значительно ярче. «Иртыш» не проигрывает уже 7 матчей подряд и стабильно забивает – в среднем 2.6 гола за игру в последних встречах. Команда активно играет вперед и регулярно создает давление на соперника. При этом оборона не идеальна: «Иртыш» пропускает уже в 8 матчах подряд, что может дать шанс хозяевам.

Факты о командах:

«Кызыл-Жар»

  • 1 победа в 3 последних официальных матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 2 сухих матча в последних 4 играх
  • Проиграл последний матч «Улытау» (0:1)

«Иртыш»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем: 2.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в 8 матчах подряд

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Иртыш»

Матч сведет оборонительный стиль «Кызыл-Жара» и атакующую мощь «Иртыша». Хозяева умеют сдерживать соперника, но их слабая результативность может стать ключевым фактором. «Иртыш» выглядит более сбалансированной командой с точки зрения создания моментов и текущей формы.

С учетом статистики гостей, можно ожидать, что они снова найдут свой гол. При этом «Кызыл-Жар» на своем поле способен навязать борьбу и сыграть от обороны.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Иртыша» – коэффициент 2.95
  • Тотал меньше 2.5

2.95
Победа «Иртыша»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
