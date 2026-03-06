7 марта в 26 туре чемпионата Нидерландов «Эксельсиор» примет «Херенвен». Хозяева ведут борьбу за сохранение места в Эредивизи, тогда как гости находятся ближе к середине таблицы. Оба клуба демонстрируют нестабильную игру в обороне, поэтому встреча может получиться достаточно результативной.

«Эксельсиор»

После 25 туров «Эксельсиор» занимает 15 место с 26 очками. Команда переживает непростой отрезок – три поражения подряд в чемпионате. В последнем туре клуб уступил «Гоу Эхед Иглс» со счетом 0:1.

Лучшим бомбардиром команды является Ноа Науйокс, на счету которого 7 голов в 22 матчах. В последних пяти играх «Эксельсиор» забил 6 мячей, однако оборона остается нестабильной – 7 пропущенных голов за этот период.

«Херенвен»

«Херенвен» после 25 туров набрал 34 очка и занимает 9 место. Команда регулярно играет результативные матчи. В последнем туре «Херенвен» обыграл «Спарту» со счетом 2:1.

Лидером атаки остается Якоб Тренсков, который забил 12 голов в 28 матчах. В последних пяти играх «Херенвен» забил 10 мячей, но при этом пропустил 12, что подтверждает нестабильность в обороне. Команда пропускает уже в 10 матчах подряд.

Факты о командах

«Эксельсиор»

Проигрывает в 3 последних матчах чемпионата

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем: 1.20 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает «Херенвену» в 3 последних очных матчах

«Херенвен»

Забивает в 4 последних матчах чемпионата

Пропускает в 10 последних матчах

В среднем: 2.00 забито и 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Победил в последнем туре «Спарту» (2:1)

Прогноз на матч «Эксельсиор» – «Херенвен»

Команды подходят к матчу с похожими проблемами – нестабильная оборона и достаточно активная атака. «Херенвен» чаще играет открыто и способен навязать высокий темп, а «Эксельсиор» на своем поле обычно старается играть смелее.

С учетом статистики обеих команд наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с голами в обе стороны. Гости выглядят немного предпочтительнее за счет более мощной атаки.

Рекомендованные ставки: