«Оболонь» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 2.25

06 марта 2026 10:42
Оболонь - Кривбасс
07 мар. 2026, суббота 16:30 | Украина. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Кривбасса»
Сделать ставку

7 марта в 19 туре чемпионата Украины «Оболонь» примет «Кривбасс». Команды находятся в разных частях таблицы: киевляне ведут борьбу за середину турнирной таблицы, а криворожский клуб претендует на еврокубковые позиции. Учитывая текущую форму команд, матч обещает быть напряженным.

«Оболонь»

«Оболонь» после 17 туров занимает 10 место с 20 очками. В последнем туре команда сумела одержать важную победу над «Рухом» со счетом 1:0, что позволило прервать неудачную серию.

Атаку команды возглавляет Денис Устименко, на счету которого 5 голов в 17 матчах. В последних пяти играх «Оболонь» забила 6 мячей, однако оборона остается нестабильной – команда пропустила 7 голов за этот же период. Кроме того, киевляне пропускают в 9 из 11 последних матчей.

«Кривбасс»

«Кривбасс» проводит более уверенный сезон и после 18 туров занимает 5 место с 30 очками. В последнем туре команда уверенно обыграла «Зарю» со счетом 3:1.

Лучшим бомбардиром команды является Глейкер Мендоса, забивший 6 мячей в 19 матчах. В последних пяти играх «Кривбасс» забил 9 голов и пропустил всего 3, демонстрируя надежную игру в обороне. Также команда не проигрывает уже 6 матчей подряд в чемпионате.

Факты о командах

«Оболонь»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито и 1.40 пропущено (последние 5 матчей)
  • Победила «Рух» 1:0 в последнем туре

«Кривбасс»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах чемпионата
  • Побеждает «Оболонь» в 4 последних очных встречах
  • В среднем: 1.80 забито и 0.60 пропущено (последние 5 матчей)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Оболонь» – «Кривбасс»

«Кривбасс» подходит к игре в лучшей форме и выглядит более организованной командой. Гости стабильно набирают очки, надежно действуют в обороне и регулярно забивают.

«Оболонь» способна навязать борьбу на своем поле, однако проблемы в защите и статистика очных встреч говорят в пользу гостей. Вероятно, «Кривбасс» будет контролировать ход встречи и иметь больше шансов на победу.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.25
  • «Кривбасс» не проиграет и тотал меньше 3.5

2.25
Победа «Кривбасса»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
