7 марта в 19 туре чемпионата Украины «Оболонь» примет «Кривбасс». Команды находятся в разных частях таблицы: киевляне ведут борьбу за середину турнирной таблицы, а криворожский клуб претендует на еврокубковые позиции. Учитывая текущую форму команд, матч обещает быть напряженным.

«Оболонь»

«Оболонь» после 17 туров занимает 10 место с 20 очками. В последнем туре команда сумела одержать важную победу над «Рухом» со счетом 1:0, что позволило прервать неудачную серию.

Атаку команды возглавляет Денис Устименко, на счету которого 5 голов в 17 матчах. В последних пяти играх «Оболонь» забила 6 мячей, однако оборона остается нестабильной – команда пропустила 7 голов за этот же период. Кроме того, киевляне пропускают в 9 из 11 последних матчей.

«Кривбасс»

«Кривбасс» проводит более уверенный сезон и после 18 туров занимает 5 место с 30 очками. В последнем туре команда уверенно обыграла «Зарю» со счетом 3:1.

Лучшим бомбардиром команды является Глейкер Мендоса, забивший 6 мячей в 19 матчах. В последних пяти играх «Кривбасс» забил 9 голов и пропустил всего 3, демонстрируя надежную игру в обороне. Также команда не проигрывает уже 6 матчей подряд в чемпионате.

Факты о командах

«Оболонь»

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

В среднем: 1.20 забито и 1.40 пропущено (последние 5 матчей)

Победила «Рух» 1:0 в последнем туре

«Кривбасс»

Не проигрывает в 6 последних матчах чемпионата

Побеждает «Оболонь» в 4 последних очных встречах

В среднем: 1.80 забито и 0.60 пропущено (последние 5 матчей)

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Оболонь» – «Кривбасс»

«Кривбасс» подходит к игре в лучшей форме и выглядит более организованной командой. Гости стабильно набирают очки, надежно действуют в обороне и регулярно забивают.

«Оболонь» способна навязать борьбу на своем поле, однако проблемы в защите и статистика очных встреч говорят в пользу гостей. Вероятно, «Кривбасс» будет контролировать ход встречи и иметь больше шансов на победу.

Рекомендованные ставки: