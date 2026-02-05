Введите ваш ник на сайте
«НАК» – «Экселсиор»: прогноз и ставки на матч 6 февраля 2026 с коэффициентом 1.67

05 февраля 2026 9:03
НАК Бреда - Экселсиор
06 февр. 2026, пятница 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Обе забьют — да
Сделать ставку

6 февраля в рамках 22 тура чемпионата Нидерландов «НАК» примет «Экселсиор». Команды решают разные турнирные задачи, но объединяет их нестабильность в обороне и высокая доля ничейных исходов в последних турах. Матч имеет большое значение для хозяев, которые находятся в зоне вылета и нуждаются в очках.

«НАК»

После 21 тура «НАК» занимает 17 место, набрав 16 очков. Команда не выигрывает уже 10 матчей подряд, однако в атаке наметился прогресс: в трех последних играх чемпионата «НАК» неизменно забивает. За пять туров команда отличилась 7 раз, но при этом пропустила 9 мячей, что подтверждает проблемы в защите. Домашний фактор остается важным преимуществом – против «Экселсиора» «НАК» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своем поле.

«Экселсиор»

«Экселсиор» располагается на 13 месте с 23 очками и подходит к матчу серией из четырех ничьих подряд. Команда регулярно забивает, но часто теряет очки из-за слабой обороны. В последних пяти матчах «Экселсиор» пропустил 10 мячей, в среднем по 2 за игру, при этом отличаясь в 5 из 7 последних встреч. В очных матчах с «НАК» гости также стабильно находят путь к воротам.

Факты о командах

«НАК»

  • Не выигрывает в 10 последних матчах
  • В среднем 1.40 забито и 1.80 пропущено (последние 5 матчей)
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей против «Экселсиора»

«Экселсиор»

  • 4 ничьи подряд в чемпионате
  • В среднем 1.20 забито и 2.00 пропущено (последние 5 матчей)
  • Забивает в 4 последних матчах против «НАК»

Прогноз на матч «НАК» – «Экселсиор»

Обе команды находятся не в лучшей форме, но регулярно забивают и допускают ошибки в обороне. «НАК» мотивирован борьбой за выживание и традиционно увереннее играет дома, однако «Экселсиор» стабильно уходит от поражений за счет ничейных исходов. В таких условиях наиболее логичным выглядит результативный и упорный матч без явного фаворита.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.67
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90

1.67
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
18+
  • Читайте нас: 