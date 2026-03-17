«Истанбул» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 18 марта 2026 с коэффициентом 1.65

17 марта 2026 8:26
Истанбул Башакшехир - Антальяспор
18 мар. 2026, среда 20:00 | Турция. Суперлига, 27 тур
18 марта в 27-м туре турецкой Суперлиги «Истанбул» примет «Антальяспор». Это противостояние команды из верхней части таблицы, имеющей мощную домашнюю статистику, и аутсайдера, переживающего катастрофический кризис. Хозяева имеют историческое преимущество, гости практически не забивают и много пропускают.

«Истанбул»

Стамбульцы занимают 6-е место и имеют мощную домашнюю статистику, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей на своем поле. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону – 1.80 пропуска в среднем. Эльдор Шомуродов с 17 голами – лидер атак. Важное преимущество – хозяева побеждают «Антальяспор» в 3 последних очных матчах дома.

«Антальяспор»

Гости занимают 15-е место в зоне вылета и переживают катастрофический кризис, не выигрывая в 4 последних матчах и пропуская в 8 подряд. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.60 гола в среднем за последние 5 игр (3 мяча) и оборону – 2.00 пропуска в среднем (10 голов). «Антальяспор» пропускает в 10 последних матчах и выглядит безнадежно.

Факты о командах

«Истанбул»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.
  • Побеждает «Антальяспор» в 3 последних очных матчах дома.
  • 6-е место в турнире (42 очка).

«Антальяспор»

  • 4 поражения подряд.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в 8 последних матчах (2.00 в среднем).
  • 15-е место в турнире (24 очка).

Прогноз на матч «Истанбул» – «Антальяспор»

«Истанбул» имеет преимущество в классе, домашней статистике и истории личных встреч. «Антальяспор» переживает катастрофический кризис, практически не забивает и много пропускает. Учитывая, что хозяева сильнее и играют дома, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Истанбула».

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65.
  • Победа «Истанбула»

1.65
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Другие прогнозы
19.03.2026
14:00
1.40
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия - Динамо К
Фора «Динамо» (-1)
19.03.2026
16:00
3.45
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор - Карагюмрюк
Ничья
19.03.2026
18:30
1.75
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов - Локомотив
Обе забьют – ДА
19.03.2026
19:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Металлист 1925 - Полтава
Фора «Металлиста 1925» (-1.5)
19.03.2026
20:00
1.77
Турция. Суперлига, 27 тур
Коньяспор - Генчлербирлиги
Победа «Коньяспора»
19.03.2026
20:00
2.30
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ - Касымпаша
«Бешикташ» не пропустит
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
